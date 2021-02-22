Apple AirPods 3 Tasarım Detayları Belli Oldu!

Apple 2021 yılında sadece iPhone 12 ve diğer cihazları ile ayakta durmaya çalışıyor. Şirketin bu yılın son çeyreğinde yeni iPhone 13 serisini piyasaya sürmesi bekleniyor. Bunun yanında yeni kablosuz kulaklıkları AirPods 3‘ün de sunulması beklenen cihazlar arasında yer alıyor. İşte bugün AirPods 3 hakkında yeni detaylar sızdırıldı.

Yeni AirPods 3‘ün daha küçük gövdeye sahip bir tasarımı ve değiştirilebilir kulak uçlarıyla geleceği söyleniyor. Bununla birlikte cihaz geliştirilmiş aktif gürültü engelleme desteğine sahip olacak.

Yeni AirPods 3‘ün bir önceki nesil AirPods Pro‘nun tasarımına yakın olması bekleniyor. Çok ufak farklılıklarla gelecek olan AirPods 3, AirPods 2 ve AirPods Pro‘nun karışımı bir cihaz olacak gibi duruyor. Aynı zamanda AirPods 3‘ün kutusu Pro modeline benzese de boyut olarak daha küçük olacağı tahmin ediliyor.

Cihazın ön tarafında bir şarj göstergesi ve kablosuz şarj desteği de olacak. Ortaya çıkan bu sızıntılar arasında yeni modelin ses kalitesinde çok büyük bir gelişme olmayacağı yer alıyor. Apple‘ın yeni AirPods 3‘ü 2021 yılının 1. çeyreğinde satışa sunması bekleniyor.