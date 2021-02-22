Apple AirPods 3’ün Tasarımı Sızdırıldı – İşte Yeni Tasarım!

Apple, şu anda şirketin en çok satan ürünlerinden biri haline gelen çok başarılı bir AirPods gerçek kablosuz kulaklık serisine sahip. Üçüncü nesil AirPodslar da çok yakında satışa sunulacak. Kulaklıkların tasarımı bugün ortaya çıktı.

AirPods 3‘ün iddia edilen fotoğrafları sızdırıldı. Kulaklık, yepyeni bir tasarımı da beraberinde getiriyor. Sızan görüntüler, yeni AirPods’un sensör yerleşimindeki ufak bir değişiklik haricinde düz bir kenara sahip olduğunu gösteriyor.

Önceki söylentilere uygun olarak Apple AirPods 3, daha kısa bir gövdeye sahip olacak ve şirketin AirPods Pro’da gördüğümüze benzer şekilde değiştirilebilir kulak uçlarıyla raflarda yerini alacak.

Yeni bir rapor ise AirPods’un Aktif Gürültü Engelleme (ANC) desteği ile gelebileceğini iddia ediyor. Bu durumda, Apple’ın yeni nesil AirPods Pro ile birlikte “Pro” etiketini ve daha yüksek fiyatlandırmayı haklı çıkaracak önemli bir şey sunmasını bekliyoruz.

Şarj kutusuna gelince, kare yerine dikdörtgen gövdeli AirPods Pro kasasına çok benziyor. Kasanın ön tarafında, kablosuz şarjı destekleyeceğini gösteren bir şarj ışığı bulunuyor. Kulaklığın lansman tarihi ise henüz bilinmiyor.