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Apple AirPods 3’ün Üretimi Gecikebilir!

Apple AirPods 3, Temmuz Ağustos civarında satışa sunulacak. İşte bilinen tüm detaylar ve üretimin neden geciktiğine dair bilgiler...

Ayşen Sıla

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Apple AirPods 3 ic

Apple’ın 23 Mart’ta yeni ürünlerini duyurması bekleniyor. Şirket henüz bu konuya ışık tutmasa da AirPods 3’ü AirTags, iPad Pro ve uzun süredir söylentilere konu olan Apple TV gibi diğer ürünlerle birlikte piyasaya süreceği söyleniyor. Ancak analist Ming-Chi Kuo, yeni nesil AirPod’ların 2021’in 3. çeyreğine kadar seri üretime girmeyeceğini belirtiyor.

Bir raporun notunda Kuo, Apple’ın şu anda AirPods 3 üretimine devam edip etmeme ya da yıl içinde AirPods 2 yapmaya devam etme konusunda ikilem içinde olduğunu söylüyor. Her iki durumda da, raporuna göre AirPods 3, yalnızca üçüncü çeyrekte (yani Temmuz / Ağustos civarında) seri üretime geçecek.

AirPods 3’e gelince, daha kısa gövdeli kulaklıkları gösteren birçok tasarım internette sızdırılıyor. Burada, değiştirilebilir kulaklık tasarımına dair bilgiler de haberlerde yer alıyor. Her şey belirsiz olsa da kulaklıkların ANC (Aktif Gürültü Önleme) özelliğine sahip olmasını bekleyebiliriz.

Apple AirPods 3 ic

Ayrıca Kuo, AirPods’un 2021’deki sevkiyatları hakkında bazı tahminlerini de paylaşıyor. Sevkiyatlarda  %25 düşüş olacağını ve satışın 55 milyon adede düşeceğini söylüyor. AirPods 3’ün piyasaya sürülmesinden sonra, sevkiyatlar 2021’in tamamı için 78 milyon adede yükselebilir.

Bu düşüşün başlıca nedenlerinden bazılarının rakiplerden gelen rekabet olduğu söyleniyor. Piyasadaki birçok kulaklığın genel özellikleri iyi ve Apple’ın hızlı eşleştirme ve hızlı geçiş gibi ana özellikleri satışlara yardımcı olmuyor.

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Cepkolik
Kaynak9to5Mac

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