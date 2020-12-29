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Apple AirPods Max Pure Gold İle Tanışın – 108.000 Dolar Fiyat Etiketi İle Dudak Uçuklatıyor!

Apple'ın yeni AirPods Max'ına özel bir tasarım ekleniyor. Nefes kesici altın kaplamasıyla göz kamaştıran kulaklık, yükse bir fiyat etiketini de beraberinde getiriyor.

Ayşen Sıla

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Apple AirPods Max Pure Gold

Rus lüks marka Caviar, AirPods Max‘in özel bir sürümünü piyasaya süreceğini duyurdu. Popüler teknoloji ürünlerinin lüks modellerini üreten şirket, yeni piyasaya sürülen Apple kulaklığının saf altından yapılma modeli, 108.000 ABD Doları gibi çok yüksek bir fiyat etiketine sahip.

Bir rapora göre bu özel AirPods Max, 2021 yılında piyasaya sürülecek ve beyaz ve siyah olmak üzere iki renk seçeneğiyle gelecek. Her bir renk çeşidi “dünya çapında tek bir parça halinde” sunulacak.

Bu, kulaklığın siparişe göre üretileceği ve özel bir ürün olabileceği anlamına geliyor. Apple AirPods Max‘in Caviar özel sürümünün tasarımına bakıldığında, kulaklıkların altın kaplamasıyla neden pahalı olduğunu kolayca fark edebilirsiniz.

Apple AirPods Max Pure Gold

Caviar’ın resmi notlarına göre, saf altın tasarım “zarif görünüyor, sahiplerinin durumunu ve kusursuz zevklerini vurguluyor” ve “her zaman zirvede olmak isteyenler için” yapıldı. Daha önce Caviar, orijinal bir Apple I bilgisayarın devre kartının küçük bir parçasını da barındıran özel bir iPhone 12 Pro sürümünü piyasaya sürmeye hazırlanıyordu. Fakat bu iddia tartışmalıydı.

Parlak altın estetiğinin yanı sıra, AirPods Max aynı özelliklere sahip olacak. Başka bir deyişle, standart modelden tek farkı özel tasarımı ve altın kaplaması olacak. Bu genel tüketici için değil ve muhtemelen Caviar’ın seçkin müşteri tabanını hedef alıyor.

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Cepkolik
KaynakMac Rumors

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Apple AirPods Max Pure Gold İle Tanışın – 108.000 Dolar Fiyat Etiketi İle Dudak Uçuklatıyor!

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