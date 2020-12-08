Apple AirPods Max Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Apple‘ın yeni birinci sınıf kulaklıkları bir süredir sızıntıya maruz kalıyor. 2021’e kadar bir gecikme olduğu söylentilerine rağmen artık resmiyet kazanan AirPods Max ile tanışın. Kendisi sahiden de harika bir tasarım benimsiyor. Gelin bu harika kulaklıklara yakından bakalım.

Apple AirPods Max

5.699 TL fiyat etiketiyle sunulan kulaklıklar size Aktif Gürültü Engelleme (ANC), Uyarlanabilir EQ ve yüksek kaliteli özel ses gibi deneyimler sağlıyor. Tüm bunlar, birinci sınıf bir kablosuz Bluetooth 5.0 ses deneyimi için Apple’ın kendi H1 işlemcisiyle destekleniyor.

Kulaklıklarda fiziksel bir bağlantı noktası bulunuyor ve bu bağlantı noktası şarj etmek için tasarlanmış. Aynı zamanda uzamsal ses veya ANC etkinken tek bir şarjla 20 saate kadar dayandığı söyleniyor.

Apple, bu kulaklıkla oldukça hoş bir fiziksel kontrol ve gelişmiş sensör karışımı sunuyor. Apple Watch tasarımından esinlenen bir Digital Crown, hassas ses seviyesi kontrollerinin yanı sıra sesi çalma veya duraklatma, parçaları atlama, telefon aramalarını cevaplama veya sonlandırma ve Siri‘yi etkinleştirme özellikleri de beraberinde getiriyor. Bunlar tekli, çiftli ve üçlü dokunuşlarla veya basılı tutularak etkinleştiriliyor.

Ayrıca, ANC ve Şeffaflık modu arasında kabin geçişini sağlayan özel bir Gürültü kontrol düğmesi bulunuyor. Bu düğme ortam sesini yükseltmek için kullanılıyor. İşin garibi, bu ikisinin ötesinde bir “temel” ses modundan söz edilmiyor gibi görünüyor.

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Göz ardı edilen bir diğer bilgi parçası, bunun için özel bir düğme görünmediğinden, kulaklığın açılması ve kapatılmasıyla ilgili. Kulaklıkların nereden açılıp kapatılacağına dair bir bilgi henüz verilmedi.

Bunun yerine Apple, AirPods Max‘i diğer şeylerin yanı sıra aşınma tespiti için kullanılabilecek optik ve konum sensörleriyle donattığını sözlerine ekledi.

Harika Özellikler

Kulağınızdan bir kulaklığı kaldırmanız sesi duraklatıyor. Ayrıca, AirPods Max, kullanıcının baş konumu hakkında da bol miktarda veriye sahip; bu, Apple’ın Mekansal Ses ve Uyarlanabilir EQ özellikleri için kullandığı bir özellik olarak karşımıza çıkıyor.

Adaptive EQ, sesi gerçek zamanlı olarak kulaklık üzerindeki mühre, ses kaynağına ve ortam gürültü koşullarına göre ayarlıyor. Uzamsal Ses, iPhone ve iPad kullanıcılarına zaten aşina olabilir. Ses kaynaklarını uzaya sanal ve dinamik olarak yerleştirerek, sinemaya benzer bir deneyim vaat ediyor.

Bu, 5.1, 7.1 ve Dolby Atmos formatlarında kaydedilen içerikle çalışmak için kullanılıyor ve AirPods Max içindeki jiroskop, ivmeölçeri ve ayrıca bir ses kaynağı olarak uyumlu bir iPhone veya iPad’i baz alıyor.

AirPods Max, fiziksel olarak Apple’ın “ikonik tasarım” dediği şeye sahip ve görünüşün açıkça öne çıktığı konusunda hemfikiriz. Apple’ın kullandığı diğer bir tanım da özel akustik tasarım.

Harika görünümlü nefes alabilen bandı, 385 gramlık önemli bir ağırlığı (Sony XM4 254 gram ağırlığında) daha geniş bir alana dağıtmak ve hissettiğiniz basıncı azaltmak için tasarlanmış. İçeride, iç içe geçmeli ve kulak kapaklarının bağımsız olarak dönmesine ve dönmesine izin veren paslanmaz çelik bir çerçeve de bulunuyor.

Bununla birlikte, katlama mekanizması dikkate değer bir eksiklik. Kulaklığı sadece düz bir şekilde yatırabiliyorsunuz. Yine de Apple, AirPods Max‘i taşımak için kutuda ince bir Smart Case sunuyor. Kulaklıkları kasanın içine koymak, otomatik olarak ultra düşük bir güç durumunu tetikliyor.

Renk seçenekleri arasında uzay grisi, gümüş, gök mavisi, yeşil ve pembe bulunuyor. Siparişler bugünden itibaren açıldı ve ilk siparişler 15 Aralık’ta sevkiyata başlayacak.