Apple AirPods Pro 2’nin Tasarımı Ortaya Çıktı!

Apple, geçtiğimiz yıl AirPods Pro’nun gerçek kablosuz kulaklıklarını piyasaya sürdü ve AirPods serisine aktif gürültü önleme işlevi getirdi. Şimdi ise, şirketin yakında yeni bir modeli farklı bir tasarımla satışa sunması bekleniyor.

Mevcut nesil modelle karşılaştırıldığında, yeni AirPods Pro’nun daha yuvarlak şekilli bir kulaklık tasarımına sahip olması bekleniyor. Aktif gürültü giderme özelliği sunan teknik özellikleri de beraberinde getirecek.

Şarj kutusuna gelince, şirketin şu anda sunduğu ile hemen hemen aynı görünüyor. Bununla birlikte, raporlar, şarj kutusunun mevcut modele kıyasla biraz kompakt ve daha hafif olabileceğini gösteriyor. Dahili olarak AirPods Pro, AirPods serisi cihazların çoğuna güç veren aynı yonga seti olan Apple H1 işlemciyle desteklenecek.

Gelecek sürüm için ses deneyiminin mevcut modelin sunduğu ile aynı olması beklenirken, AirPods Pro 2, diğerleri arasında su geçirmezlik desteği de dahil olmak üzere bazı ek özelliklerle gelebilir.

AirPods Pro’nun biri normal diğeri daha büyük olmak üzere iki farklı boyutta gelebileceğini gösteren raporlar da var. Bununla birlikte, Apple’ın yeni kulaklıklarına dair tüm detayları bilmek için biraz daha beklememiz gerekecek.