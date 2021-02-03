Ana Sayfa Teknoloji Haberleri Apple AirPods Pro 2'nin Tasarımı Ortaya Çıktı!

Apple AirPods Pro 2’nin Tasarımı Ortaya Çıktı!

Apple'ın yeni Airpods Pro 2 kulaklıkları görüntülendi. Söz konusu kulaklıkların tasarımı da ortaya çıktı...

Ayşen Sıla

-

0
airpod

Apple, geçtiğimiz yıl AirPods Pro’nun gerçek kablosuz kulaklıklarını piyasaya sürdü ve AirPods serisine aktif gürültü önleme işlevi getirdi. Şimdi ise, şirketin yakında yeni bir modeli farklı bir tasarımla satışa sunması bekleniyor.

Mevcut nesil modelle karşılaştırıldığında, yeni AirPods Pro’nun daha yuvarlak şekilli bir kulaklık tasarımına sahip olması bekleniyor. Aktif gürültü giderme özelliği sunan teknik özellikleri de beraberinde getirecek.

Şarj kutusuna gelince, şirketin şu anda sunduğu ile hemen hemen aynı görünüyor. Bununla birlikte, raporlar, şarj kutusunun mevcut modele kıyasla biraz kompakt ve daha hafif olabileceğini gösteriyor. Dahili olarak AirPods Pro, AirPods serisi cihazların çoğuna güç veren aynı yonga seti olan Apple H1 işlemciyle desteklenecek.

airpod

Gelecek sürüm için ses deneyiminin mevcut modelin sunduğu ile aynı olması beklenirken, AirPods Pro 2, diğerleri arasında su geçirmezlik desteği de dahil olmak üzere bazı ek özelliklerle gelebilir.

AirPods Pro’nun biri normal diğeri daha büyük olmak üzere iki farklı boyutta gelebileceğini gösteren raporlar da var. Bununla birlikte, Apple’ın yeni kulaklıklarına dair tüm detayları bilmek için biraz daha beklememiz gerekecek.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik
KaynakDroid News

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Akıllı Telefon

Samsung Galaxy A50 Şubat 2021 Güncellemesini Alıyor!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, üst düzey cihazlarının yanı sıra orta segment telefonlarını da güncellemeyi ihmal etmiyor. Şirket bu konuda ilk olarak Şubat...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Nokia 3650 Yenilenmiş Şekilde Gelebilir!

HDM Global, 3310 ile başlattığı yenileme çalışmalarına 6300 4G'ye kadar genişletmişti. Şirket şimdi telefon pazarında eski sevilen modellerini yenileyerek girmeye devam etmek istiyor. Bugün...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Nokia İki Yeni Modelini Daha Satışa Çıkarıyor!

Nokia, birçok alım ve satımdan sonra akıllı telefon pazarında tekrar tutunmaya çalışıyor. Şirket bu yıl hem bir tane akıllı telefon hem de modernize edilmiş...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Google Pixel Cihazlarına Yeni Güncellemeler Gönderdi!

Google, akıllı telefon dünyasına sadece yazılımsan olarak değil aynı zamanda kedi ürettiği cihazlarıyla da girmeye devam ediyor. Şirketin akıllı telefon dünyasına kazandırdığı en planda...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Oppo Find X3 Pro’nun Kamera Özellikleri Ortaya Çıktı!

Oppo'nun Mart ayında Find X3 Pro akıllı telefonunu piyasaya sürmesi bekleniyor. Aralık ayında, ünlü haberci Evan Blass, Find X3 Pro'nun temel özelliklerini paylaşmıştı. Geçen...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014