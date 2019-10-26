Apple Airpods Pro Canlı Canlı Görüntülendi!

Apple AirPods‘ların yeni modellerinin AirPods Pro olarak adlandırılması bekleniyor. Üstelik bu ayın sonuna kadar piyasaya sürüleceği iddia ediliyor. Bugün ise yeni nesil AirPods Pro olduğu düşünülen kullaklıkların şarj kutularını gösteren fotoğraflar internette sızdırıldı.

Sözde yeni şarj kutusunu gösteren görüntüler Weibo’da yayınlandı. Yeni modelin mevcut modelden daha uzun olduğunu varsayabiliriz. Bu, AirPods Pro’nun zaten satın alınabilecek AirPod’lardan biraz daha büyük olacağı fikrini doğruluyor.

Daha büyük kasadaki delikler, şarj etmek için kullanılan kulaklığın gövdelerini tutacak şekilde tasarlanmıştır. Ve mevcut AirPods şarj muhafazasındaki açıklıklara benzer şekilde boyut ve şekildedirler. Altında “( Designed in California ) Kaliforniya’da Tasarlandı” ve “( Assembled in China ) Çin’de bir araya getirildi” yazılarını yazıyı görebiliyoruz.

iOS 13.2’nin son hali de gelecek hafta hazır hale gelecek. Bu, Beats Solo Pro kulaklığı kullanmak için güncelleme önemlidir. Ve bu gereksinimin AirPods Pro için de geçerli olacağı iddia ediliyor. Bu, yaklaşan bir tasarım fikrini pekiştiriyor.

Yeni üçüncü nesil Apple kulaklıkları, büyük bir merakla bekleniyor. Amazon’daki ilk kutuları da gördük. 260 dolar civarında bir fiyat hakkında söylentiler var. Tabi ki şimdilik biraz daha beklemek gerekiyor.