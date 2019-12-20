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Apple, Akıllı Saatleri İçin Bir Joystick Patenti Aldı!

Apple saatleri için yeni özelliklerin peşinde!

Ayşen Sıla

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Apple, Akıllı Saatleri İçin Bir Joystick Patenti Aldı!

Apple Watch serisi bugün satışta olan bir numaralı akıllı saatleri barındırıyor ancak bu alanda Apple’ı yenmeyi uman birkaç güçlü yarışmacı da var. Apple, giyilebilir segmentte liderliğini korumak için çaba sarf ettikçe, kendini yenilemeye devam ediyor. Patently tarafından tespit edilen ve yakın zamanda yayımlanan bir Apple patenti Apple’ın sahip olduklarına dair bir ipucu verdi.

Toplam 46 adet olan patentler Aralık ayı ortasında ABD Patent ve Ticari Marka Bürosu’ndan önce yayınlandı. Patentlerden biri, gelecekteki Apple Watchlar için yeni bir Digital Crown türünü ayrıntılandırıyor.

Çıkan patentte, saatin bir joystick gibi hareket ettirilebileceği, döndürülebileceği ve itilebileceği bir yöntemi ifade eden bir kapasitif boşluk sensörü halkası açıklanmış görünüyor. İşlev ilk önce 2016’dan itibaren bir Apple patentinde detaylı olarak açıklanmıştı, bu nedenle joystick fikri bir süredir şirketin tasarım stüdyosunda dolaşıyor.

Apple, Akıllı Saatleri İçin Bir Joystick Patenti Aldı!

Bu nedenle, Apple Watch’un gelecekteki sürümlerinin daha fazla yönde hareket eden bir Dijital Taç özelliği sunması ihtimali var. Eylül 2020’de beklenen Watch 6 Serisi’nde de görülebileceği düşünülüyor.

Patently Apple tarafından tespit edilen bir başka Apple Watch patenti, yeni sensörler içeren kayışlar ve kendilerini ayarlama yeteneği. Yeni yayınlanan patent, belirli bir sağlık izleme uygulamasını çalıştırırken kayışın otomatik olarak sıkılaştığı bir sistemi tarif ediyor.

Bu, saati kullanıcının cildine doğru itiyor ve kalp atış hızı ya da EKG gibi tıbbi verileri almak için iyi bir temas sağlıyor. Bunun Apple’ın henüz mevcut Saatler tarafından yakalanmayan daha fazla veri kaydetmesine de yardımcı olup olmayacağını merak ediyoruz doğrusu.

Apple, Akıllı Saatleri İçin Bir Joystick Patenti Aldı!

Yeni patentlerin yakın zamanda Apple’ların telefonlarında kullanılamayacağına dikkat çekmeliyiz, ancak bize smartwatch’ın gelecekteki tasarımının nasıl görüneceği hakkında bir fikir veriyorlar.

Apple, Akıllı Saatleri İçin Bir Joystick Patenti Aldı!
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