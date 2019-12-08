Apple, Akıllı Telefonlar arasında Zirveyi koruyor!

Pazar araştırma ajansından alınan son rapor, bu yılın üçüncü çeyreğinde, Apple‘ın% 52 pazar payıyla global yüksek kaliteli akıllı telefon pazarına hâkim olduğunu ve bunu Samsung ve Huawei’nin takip ettiğini bildirdi. Raporda, Apple’ın üst seviye cep telefonu pazarındaki pazar payının, bu yılın üçüncü çeyreğinde% 48’den% 52’ye yükseldiğini ve yükselmeye devam ettiğini ve bunda zorlanmadığını belirtti. Samsung ve Huawei yakından takip eden Pazar Araştırma Ajansı Samsung ve Huawei’in pazar paylarının sadece% 25 ve% 12 olduğunu bildiren araştırma Apple’ın zirvede olduğuna bir kez daha vurgu yaptı.



İPhone XR,makul fiyat-performans oranı nedeniyle dünyanın en çok satan üst düzey modeli haline geldi, buna karşın Huawei’nin Mate 30 ve P30 serisi Çin pazarında da iyi satışlar yaptığını bildiren rapor Çin’deki son pazar% 80’den fazlasını bu serinin oluşturduğunu açıkladı, bu iki yeni model, üst seviye akıllı telefonların paylarını doğrudan artırdığını belirtti.



Genel olarak konuşursak, küresel tüketicinin üst seviye modellerin kabulü giderek artmaktadır. İPhone XR tarafından tahrik edilen 600-799 dolar fiyat aralığı hala en üst seviye akıllı telefon pazarının satış merkezi. 800-999 dolar fiyat segmentindeki modeller de, bir önceki yıla göre% 145’lik bir artışla Galaxy S10 ve Galaxy Note 10 serisi sayesinde artmaya başladı.

Raporda ayrıca, bu yılın üçüncü çeyreğinde, üst seviye akıllı telefonların piyasa fiyatlarının artmaya devam ettiğini ve 5G cep telefonlarının belirli bir rol oynadığını gösteriyor. Üçüncü çeyrekte satış fiyatı% 5 arttı. 5G cep telefonlarının mevcut pazar payıyla ilgili olarak, Samsung ilk sırada (% 74′e ait), LG ve Vivo% 11 ve% 5‘e sahip. Güney Kore, dünyanın ilk ticari 5G şebekesine sahiptir, bu nedenle Samsung ve LG‘nin benzersiz avantajları olduğunu belirtmekte fayda var.