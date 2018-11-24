Son zamanlarda çıkan Apple hakkındaki bir çok söylenti duyulmaya başladı. Hemen hemen bütün söylentiler 2018 iPhone’larının beklenilenden daha az satış rakamlarına ulaştığı hakkındaydı. Ancak bunlara rağmen Apple, Animoji’nin ses kalitesiyle daha yakından ilgileniyor gibi görünüyor. Hatta bu durumu netleştiren olay ise USPTO tarafından yayınlanan yeni bir patent oldu.

Söz konusu patent, Yüz İfadelerine Dayalı Ses Efektleri (Voice Effects Based on Facial Expressions) olarak adlandırılmıştır. Genel olarak bu teknoloji, iPhone kullanıcılarına havlama sesini sunan özellikti. Ancak yeni gelen özellikte ise telefonun hoparlöründen çıkan gerçek bir köpek havlaması var. Bu patent görsellerindeki bir şemada gösterilen üç farklı seçenekten sadece biridir.

Resmi yakından incelendiğinde yeni patent, animoji ile eş zamanlı çalışan bir video kaydını içeriyor. İlk görselde telefon kullanıcının yüzünü ve sesini videoya kaydiyor. Diyagramın ikinci bölümünde ise sesle birlikte videoda yakalanan kullanıcının yüz hareketlerini avatara aktarıyor. Bu durumda ekran, yüz hareketlerini taklit eder, sanal avatarı hoparlörden gelen iyi bir senkronize sesle, avatarla ilgili özel bir efektlere dönüştürür.

Şemanın üçüncü kısmı, yüz hareketlerinin yakalandığı kullanıcıları bir kez daha göstermektedir. Ama bu sefer havlayan köpek örneği gibi önceden belirlenmiş seçeneklerden farklı olarak, sesleri geçek bir havlama sesi ile dışarı yansıtıyor Teknoloji ayrıca kullanıcının yüz ifadelerinin bir kısmının kelimelere çevrilmesine de olanak tanıyacak. Bu özellik ise muhtemelen yeni geliştirmenin en ilginç kısmı.