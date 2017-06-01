Apple, App Store için uygulama geliştiricilere 70 milyar dolar ödedi

10 Temmuz 2008, akıllı telefon tarihinde çok önemli bir tarihti. Bu tarihte, Apple, App Store‘u başlattı ve işler artık farklıydı. Şu anda, App Store, 155 farklı ülkede mevcut. App Store’dan bahseden Apple, günden bugüne ücretli uygulamalarıyla elde edilen gelirin % 70’ini alan uygulama geliştiricilere 70 milyar doları aştığını açıkladı. Apple geri kalan % 30 oranında tutarı elde etti.

Apple, geçen sene App Store’daki indirme sayısının % 70 oranında arttığını söyledi. Abonelik iş modeli şimdi 25 uygulama kategorisi için sunulduğundan, ücretli abonelikler bugüne kadar 2017’de % 58 oranında artış gösterdi. Bir abonelik iş modeli örneği, video akışı için aylık abone ücreti olan Netflix’tir.

“Her yerde insanlar uygulamaları seviyor ve müşterilerimiz bunları rekor sayılarla indiriyorlar. Geliştiriciler tarafından kazanılan 70 milyar dolar aklımıza geliyor … Geliştiricilerimizin yarattığı harika yeni uygulamalara hayran olduk ve bir daha onları görmek için sabırsızlanıyoruz” Haftaya Dünya Geliştiriciler Konferansı‘nda “- Philip Schiller, Apple Dünya Pazarlama Başkan Yardımcısı.

Apple’a göre, Oyun ve Eğlence en çok ilgi gören uygulama kategorileri. Fotoğraf ve video uygulamaları gelirleri geçen yıla oranla % 90 artarken, Lifestyle ve Sağlık uygulamaları, yıllık bazda % 70 oranında bir artış gösterdi.