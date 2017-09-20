IOS 11‘in bugünkü resmi sürümüyle birlikte Apple, Developer’s Blog’u kısa bir süre sonra duyurdu ki, bu sayede hücresel bir bağlantı üzerinden App Store’dan indirilebilen uygulama boyutunun sınırını arttırıyor.

Sınır şu anda iOS 11‘in gelmesiyle birlikte 100MB’dan 150 MB‘a çıkıyor.

Müşteriler hangi uygulamaların indirileceğine karar vermeli ve cep telefonu internet sağlayıcısını kullanarak 400 MB‘lık bir oyun indirmek istiyorlarsa, bu kadar özgürce yapabiliyor olmalılar. Fakat Apple kabul etmiyor gibi görünüyor. Şimdilik sınırı sadece 150 MB ile sınırlı tutuyorlar.

Her ne kadar Apple, bir veri ağında bilmeden büyük uygulamalar indiren iPhone kullanıcılarının sorumluluğunu almak istemiyor olsa da getirdiği sınır ile bir nebze koruma altına altına almış görünüyor. Son olarak eğer 150 MB üzerinde bir uygulama indirmek istiyorsanız etrafınızda bir wireless olması gerektiğini unutmayın.