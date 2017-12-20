Apple App Store'un Yeni Simgesi Çalıntı Mı?

Apple App Store‘un yeni simgesinin çalıntı olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Apple, MiPad marka Android tabletler için Xiaomi ile uzun süren yasal bir kavga sonrasında yeni bir mahkeme ile karşı karşıya kaldı. Ancak bu sefer Apple App Store için yayınlamış olduğu yeni logosu nedeniyle dava ediliyor. Çin giyim firması Kon‘un logosuna benzerliği davanın sebebi olarak görülüyor.

Ağustos ayında Apple geleneksel boya fırçası, kurşun kalem, cetvel olan üçgen App Store simgesini başka bir üçgen haline getirdi. Ancak yuvarlak köşeleri olan çubuklarla yaptı. Bu logo Sex Pistols’un The Anarchy In The UK albümünden esinlenildiği gibi, Çinli Kon firmasının logosuna da kesinlikle çok benziyor.

Uzun lafın kısası Çinli şirket bu logo üzerinde ticari marka sahibi olduklarını iddia ediyor ve bir özür talep ediyor. Ayrıca Apple‘dan ödeme de yapmasını istiyor. Pekin Halk Mahkemesi davayı ilk gördüklerinde benzerliği kabul etti. Önümüzdeki birkaç hafta içinde bir karara varılması gerektiğini söyledi. Bu yüzden bizi takip etmeye devam edin, yeni gelişmeler anında sizlerle olacak. Bizler de merakla bekliyoruz.