Apple AR/VR Gözlükleri Çok Yakında Satışa Sunulacak!

Uzun süredir söylentilere konu olan Apple AR / VR gözlükleri, görünüşe göre önümüzdeki birkaç ay içinde geliyor. Haber, şirketin yeni ürünü Haziran ayında çevrimiçi WWDC 2021’de duyurmayabileceğine inanan yeni bir raporla ortaya çıktı.

Bir Bloomberg raporuna göre, Cupertino merkezli dev, önümüzdeki birkaç ay içinde bir karma gerçeklik gözlüğü piyasaya sürmeyi planlıyor. Raporda ayrıca, iPhone üreticisinin çevrimiçi bir etkinlikte yeni bir ürün yelpazesi için duyuru yapmak istediği söyleniyor.

Ayrıca rapor, WWDC 2021 etkinliğinin şirketin dijital formattaki son etkinliği olacağını ve gelecek yılın başlarında yüz yüze medya etkinliğine geri döneceğini belirtiyor.

Bloomberg, şirketin “donanım ürettiğine” inanıyor ve katılımcıların, çalışanlarıyla birlikte bu ürünlerin yüz yüze kullanımını, testini ve geliştirmesini geri getirmesini istiyor. Bu haftanın başlarında Apple, WWDC 2021 etkinliğine çevrimiçi olarak ve 11 Haziran’da ev sahipliği yapacağını duyurmuştu.

Bu etkinlik sırasında, tüketici elektroniği üreticisi iOS, iPadOS, macOS, watchOS ve tvOS gibi yazılımların hakkında konuşacak. Farkında olmayanlar için, Apple’ın 1.000 ila 3.000 ABD Doları arasında herhangi bir yere mal olan hafif bir cihaz olduğu söylenen bir AR / VR gözlüğü üzerinde çalıştığı söyleniyor.