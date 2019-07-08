Apple Biometrik Giriş Özelliğini Test Etmeye Başladı!

iOS 13, iPadOS 13 ve macOS Catalina‘ya gönderilen beta sürümlerinde Apple, uygulamalara ve internete girişlerde iCloud için yeni bir oturum açma işlemi deniyor. Beta ile çalışan bir cihazda beta.icloud.com adresine gittiğinizde, artık Face ID veya Touch ID kullanarak hesabınıza giriş yapabilirsiniz.

iOS, iPadOS veya macOS betalarını çalıştıran bir cihazda Safari’de oturum açmak istediğinizde işler biraz değişiyor. Burada, Apple ID’lerinizden birisini kullanarak oturum açmak isteyip istemediğinizi soran yeni bir açılır pencere göreceksiniz.

Face ID özellikli bir cihazda bu, Face ID ile oturum açmak anlamına gelirken, Touch Bar özellikli MacBook Pro dahil diğer cihazlar da Touch ID kullanılıyor. Yukarıdaki ekran görüntüleri, Face ID oturum açma işlemini iOS 13’ün geliştirici beta sürümünü çalıştıran bir iPhone XS Max‘tan alınmıştır.

Bu oldukça şık ve yeni bir özellik. Her defasında farklı mailler, farklı giriş işlemlerinden ziyade bu durumun Apple’ın test etmek için gösterdiği çabaların bir parçası. Şirket daha önce, Eylül ayındaki genel lansman öncesinde bu yaz geliştiricinin Apple araçları ile oturum açmasını sağlayacağını söyledi.

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iCloud.com’da Face ID ve Touch ID kullanarak oturum açmak, oturum açma bilgilerinizi el ile girmekten çok daha kolay ve daha güvenlidir. İşlem, daha öncesinde App Store veya iTunes Store’da oturum açan herkesin bildiği şekildedir.