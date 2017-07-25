Apple Bir Kez Daha Dünyanın En Karlı Şirketi

Hiç kimse Apple‘ın iPhone‘u piyasaya sunduktan sonra şirketin karlılık açısından son derece başarılı olduğunu inkar edemez. Steve Jobs kurduğu şirkete döndüğünde, şirket oldukça karışıktı; fakat bir dizi ürün lansmanı, onu gezegendeki en değerli halka açık şirketlerin tepesine yerleştirdi.

Ardından ikinci yılında Fortune, Apple’ı gelir bazında yıllık sıralamasında dünyanın en karlı tek şirketi ilan etti. Şirket, Walmart gibi en üst noktayı yakalayan şirketler tarafından ezildikten sonra gelirde genel olarak 9’uncu sırada sıkışmayı başarmış olsa da açıkça daha karlıydı.

Son mali yılda, Apple gelirden 45 milyar doların üzerinde net kar elde ederek 215 milyar dolarlık kazanç elde etti; geçen yıl 480 milyar dolar gelir kazanan Walmart, yalnızca net 13 milyar dolar net kazanç elde etti. Bu noktada, Apple, en azından son beş yılda öngörülmüş olmasına rağmen, 1 trilyon piyasa değerine ulaşabilecek en muhtemel adaylardan biri haline gelerek, 783 milyar dolarlık şaşırtıcı bir değere sahip.

Dün son mali sonuçlarını bildiren Microsoft, dünya çapında 69’uncu sırada yer aldı. Bu, özellikle ilginçti çünkü şirket, 570 milyar dolarlık bir piyasa değeri ile dünyanın en değerli halka açık ilk beş şirketi içerisinde. Yüksek değerlendirmesinin çoğunlukla, bulut işinde Azure ile olan firmanın artan oranda karlı bir paya sahip olduğu düşünülüyor.

Apple‘ın bu yılın eylül ayında gerçekleşecek olan bir etkinlikte en yeni iPhone’unu göstermesi bekleniyor. Geçtiğimiz birkaç ayda oldukça popüler bir konu olan cihazın tam bir çerçevesiz ekrana ve premium bir fiyata sahip olduğu bildirildi. Ancak Samsung, önümüzdeki ay yapılacak olan bir etkinlikte yeni Galaxy Note 8‘i açığa çıkaracağını açıkladı.