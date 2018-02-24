Apple yeni sürümlerini yayımlamak ya da işlevselliğini güncellemek için donanım ürünlerini sürekli güncellemekte. AirPod‘lar da bu konuda farklı değil. Şirket içindeki kaynaklar, popüler kablosuz kulaklıklara değişiklik olabileceğini söylüyor.

Kaynaklar, Bloomberg’e verdiği demeçlerde, yıl sonundan önce yeni bir kablosuz çipin eklenmesi beklenirken, suya direncinde olabileceği belirtildi. Dahili olarak B288 olarak bilinen yeni kulaklıklar, kablosuz yongayı geçen yıl Apple Watch‘te kullanılan W2 varyantına yükseltti. Kaynaklara göre su direnci özelliği AirPods‘u terden ve yağmur sıçramalarına karşı daha dirençli hale getirecek, ancak muhtemelen Apple Watch gibi suya batırılmayacağını söyledi.

Buna ek olarak, bu yıl gelen yeni AirPod’ların kullanıcının kulaklıklarına dokunmasını gerektirmeyecek “Hey, Siri” işlevselliği sunmaları bekleniyor. Değişiklik, kullanıcıların dijital asistanları iPhone ve HomePod cihazlarında çağırma biçimine benzer şekilde çalışacak.

AirPods ilk olarak 2016 yılında iPhone 7‘nin yanında duyuruldu. NPD geçen yıl AirPods’ın ABD’de kablosuz kulaklıklara harcanan paranın %85’ini oluşturduğunu tahmin ediyor. Apple, bu yıl ocak ayına kadar ertelenen çevrimiçi siparişlerin 2017 tatil döneminde cihaz sıkıntısı yaşanmıştı.