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Apple Car, 2028 Yılına Mı Ertelenecek ?

Apple'ın otonom otomobil projesi Apple Car'ın lansmanı 2028 yılıne ertelenebilir. Neden mi ? Detaylar haberimizde...

Ayşen Sıla

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Apple Car

Apple, Project Titan kapsamında Akıllı Araba sistemi üzerinde çalışıyor. Son zamanlarda Apple Car‘ın 2024 yılı sonunda seri üretim aşamasına girebileceği bildirilmişti. Ancak zaman çizelgesi değiştirilmiş gibi görünüyor. Apple analisti Ming-Chi Kuo, şimdi en gerçekçi zaman çizelgesinin 2028 veya sonrası olduğunu belirtti.

Kuo, ertelenen lansmanla ilgili iddiası için üç nedeni zamanlama belirsizliği, tedarikçinin ve aracın teknik özelliklerinin belirsizliği ve elektrikli araç pazarındaki rekabet gücünün belirsizliği olarak nitelendiriyor.

Apple’ın otonom otomobil projesi, şirketin sıfırdan kendi elektrikli arabasını tasarlamaya başladığı 2014 yılından bu yana çalışmalarına devam ediyor. Bununla birlikte, proje sorunsuz bir şekilde ilerlemekte zorlandı ve bir noktada Apple, teknolojinin yalnızca yazılım kısmına odaklanmaya karar verdi.

Ancak Doug Field,birkaç yıl önce Tesla’dan Apple’a döndükten sonra, projeyi denetlemeye başladı ve ekibi yeniledi. Ve şimdi, şirketin bu alanda önemli bir gelişme kaydettiği görülüyor.

Apple Car

Kuo ayrıca, Apple’ın birçok güçlü yönüne sahip olmasına rağmen, şirket için her zaman bekledikleri gibi çalışmadığını belirtiyor. Bu noktayı vurgulamak için, akıllı hoparlör alanında pazar payı elde etmek için mücadele eden Apple HomePod‘un bir örneğini veriyor.

Apple‘ın şu anda Elektrikli Araç veya Akıllı Araba alanını yakalamaya çalışması ve teknoloji geliştirmenin ileri aşamalarında olan veya ticari araç üzerinde çalışmaya başlamış birkaç şirketten biri olması da dikkat çekiyor.

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Kaynak9to5Mac

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