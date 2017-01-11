Apple, Carl Zeiss ile AR gözlüğü hazırladığını duyurdu!

Apple CEO’su Tim Cook, Cupertino şirketinin, artırılmış gerçeklik teknolojisini çevreleyen imkânlarla çok ilgilendiğini belirtti. Artık Apple‘ın AR vizyonunu kitlelere sunacak bir ortağının olabileceği görülüyor.

Carl Zeiss AG, lensleri her şekilde kameralar ve oftalmik tıbbi çözümlerde bulabilen optik uzmanların Apple ile bir araya getirdiği ve bir çift arttırılmış gerçeklik gözlüğünü piyasaya sürdüğü söyleniyor.

Bu, AR-VR meraklısı Robert Scoble’a göre, CES’in AR bölgesindeki Carl Zeiss standını kapattı; gösteri yapmak için bir AR ürünü bulunmayan bir Carl Zeiss çalışanıyla Apple’ın bağlarını teyit edebildi.

Apple’ın gerçekliği

İki gerçeklik – sanal ya da güçlendirilmiş – Apple, Tim Cook’un aşırı derecede VR’yi “kapalı bir deneyim” olarak nitelendirmesiyle, sonuna doğru gelindi.

Şirket, Mac satışlarında hayal kırıklığı yaratan, tablet satışlarında yavaşlama ve iPhone 7’nin (başarılı olmasına rağmen) öncekilerin canlandırıcı resmine ilham vermemesi nedeniyle kesinlikle yeni bir “sonraki büyük şey” e ihtiyaç duyuyor.

Artırılmış gerçeklik, bu kadar yoğunlaşan ancak henüz kitlesel pazara hitap eden lider bir şirkete sahip bir alan. Snapchat‘ın uygulaması genç nesil teknoloji kullanıcılarının (ve Apple’ın gelecekteki potansiyel müşterileri) AR konseptleriyle çıkartmalar ve eğlenceli merceklerle zaten yerleşik olduğunu kanıtladı ve gözlüklerinin popülaritesini artıracağını umuyor.

Bununla birlikte, Apple‘ın ürün tasarımı ve pazarlama kabiliyetinin gücü, Snapchat‘ın çabalarını başarılı bir şekilde gölgeleme potansiyeline sahiptir ve tamamen yeni nesil müşterilere hitap etmektedir.