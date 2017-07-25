Apple CarPlay Artık Google Play Music for iOS’a Destek Veriyor

Apple‘ın CarPlay platformu otomobil üreticileri ve satış sonrası medya oynatıcı üreticileri arasında yavaş yavaş kabul görüyor. Platform, iPhone bağlandığında uyumlu bir araç gösterge paneli sisteminde bir iPhone arabirimini göstererek desteklenen uygulamalara hızlı erişim sağlar. Bu, sürücülerin gözlerini çok uzun süre yoldan ayırmasına gerek kalmadan seçilen servislere ve telefonlarının işlevlerine erişmelerine yardımcı olur. Platform daha popüler müzik akış servislerinden birine destek sağladı.

iOS için Google Play Müzik artık, Apple CarPlay tarafından desteklenmekte ve Google’ın müzik servisiyle sesli içerik çalabilen ve satın alan iPhone kullanıcılarının müziklerine basitleştirilmiş uygulama arayüzü üzerinden erişmelerine izin verilmekte. Erişildiğinde Google Play Müzik, sürüş esnasında erişilebilecek dört ana kategoriye izin verir: Ana Sayfa, Son Kullananlar, Müzik Kitaplığı ve İstasyonlar.

Google Play Müzik‘in eski sürümleri platformu desteklemez; bu nedenle, CarPlay uyumlu bir sisteme sahip bir araç kullanıyorsanız, bir sonraki sürüşe başlamadan önce Google Play Müzik uygulamasını güncellemeniz gerekmekte. Diğer uygulamalar gibi, Google Play Müzik uygulaması da ana ekranınızda istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz.