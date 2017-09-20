Apple, önümüzdeki aylarda çevrimiçi video yayınlama işine derinlemesine dalmaya hazır görünüyor; Bloomberg tarafından yayınlanan bir rapora göre, “önde gelen Hollywood stüdyoları”, Apple’ın ve Comcast’le, filmlerin tiyatro yayınlarından sadece iki hafta sonra stream edebilecekleri bir premium dijital film kiralama hizmeti yaratmak için görüşmelerde bulundular.

İlginçtir ki, anlaşmanın en büyük savunucularından bazılarının Warner Bros. ve Universal Pictures olduğu raporda belirtiliyor. Ayrıca, Walt Disney‘in rapora göre bu görüşmelerin bir parçası olmadığına dikkat etmeniz gerekiyor – belki de kendi akış hizmetini 2019’da piyasaya çıkarmayı planladığı içindir.

Elbette ki böyle bir hizmet sinema salonlarının kârlarına doğrudan zarar verebilir. Büyük sinema salonlarını bir araya getirmek için film stüdyolarının gelirlerini sinemalar ile önerilen dijital film kiralama hizmeti veren şirketler ile paylaşmaya istekli oldukları bildirildi. Ne yazık ki, ikisi bir anlaşmaya varamadı – sinemalar stüdyoların reddettiği on yıl süren uzun vadeli bir taahhüt istedi.

Ayrıca, film stüdyolarıyla görüşmeler yapan şirketlerden biri olan Comcast’in Universal Pictures’ın da sahibi olması dikkat çekiyor.

Apple bu görüşmelerin bir parçası olması ilginç. Şirketin üst düzey orijinal eğlence içeriği üretmek için 1 milyar dolar yatırım yaptığı bildiriliyor, ancak bu tür bir içeriğin akışını sağlayabileceği bir hizmetten yoksun. Şimdilik, halihazırda mevcut iki şovu – Apple Müzik‘te Planet of the Apps ve Carpool Karaoke – mevcut, ancak bunlar da ideal bir çözüm değil.

Bütün taraflar bir anlaşma yaparsa, sinemanın son on yıldır önemsediği aylarca süren münhasırlığı sona erdirmenin zamanı gelmiş olabilir. Google da kesinlikle bunu deniyor gibi görünüyor.