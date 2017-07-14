Apple Çin’de İlk Veri Merkezini Açıyor

Çarşamba günü, Apple geçen aya açıklanan yeni siber güvenlik kanunlarına uymak için Çin’de ilk defa bir veri merkezi açacağını açıkladı. Hareketin bir parçası olarak, iPhone üreticisi veri yönetimi şirketi Guizhou-Cloud Big Data Industry ile bir ortaklık yapmaya başlayacak.

Reuters ile konuşan bir Apple sözcüsüne göre, veri merkezi Guizhou eyaletinde planlanan 1 milyar dolarlık yatırımın bir parçası:

“Bu veri merkezinin eklenmesi, ürün ve hizmetlerimizin hızını ve güvenilirliğini artırırken yeni kabul edilen düzenlemelere de uymamızı sağlayacak. Apple’ın güçlü veri gizliliği ve güvenlik önlemleri var ve sistemlerimizin herhangi birinde arka kapılar oluşturulmayacak. “

“Bu düzenlemeler bulut hizmetlerinin Çinli şirketler tarafından işletilmesini gerektiriyor; bu nedenle iCloud’u sunmak için GCBD ile ortaklık kuruyoruz” dedi.

Firmanın ülkedeki ilk veri merkezi olmasının yanı sıra, geçtiğimiz ay yeni siber güvenlik yasasının yürürlüğe girmesinden sonra Çinli kullanıcıların verilerini saklama amaçlı değişiklikleri duyuran ilk yabancı firma. Microsoft ve Amazon gibi bazı diğer Amerikan şirketleri zaten Çin’de veri merkezleri kurmuştu.