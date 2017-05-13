Apple Corning Gorilla Cam Teknolojisine Yatırım Yapıyor

Cupertino, popüler Gorilla cam teknolojisinin arkasındaki ABD şirketi Corning Incorporated‘a 200 milyon dolar yatırım yapmayı planladığını açıkladı. Para: “Corning Ar-Ge, sermaye ekipmanı ihtiyaçları ve son teknolojiye sahip cam işleme”için kullanılacak. Apple’ın CFO Jeff Williams konu hakkında yorum yaptı:

“Corning, yenilik yapmaya devam eden ve Apple’ın uzun zamandır devam eden tedarikçilerinden biri olan tedarikçilere mükemmel bir örnektir. Bu ortaklık 10 yıl önce ilk iPhone ile başladı ve bugün bir iPhone veya iPad satın alan dünyanın her yerindeki müşterilerin Amerika’da geliştirilen camlara dokunuyor. Yıllar boyunca yaptığımız işbirliğinden son derece gurur duyuyoruz ve bu kadar zengin yenilikçi imalat uygulamaları olan Corning’e daha fazla yatırım yapıyoruz.”

Orijinal iPhone’un piyasaya sürülmesinden bu yana, Apple ve Corning, sağlıklı bir stratejik ortaklığa kavuştu. Bununla birlikte, cömertliğin bu ani yayılmasının neyle alakalı olduğunu merak ediyorsanız, aslında Apple’ın yeni Gelişmiş Üretim Fonu’nun bir parçasıdır. Girişim birkaç gün önce Tim Cook tarafından ilan edildi ve birincil amacı, ABD merkezli imalat şirketleri ile en az 1 milyar dolarlık yatırım.

Yerel Amerika işletmelerini destekleme nihai hedefi ile ilgili oldukça ilginç bir hareket. Cupertino, ABD’deki kendi arz zincirindeki şirketlerin 450.000’i dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın 2 milyon işe yarayacağını iddia ediyor.