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Apple Daha Ucuz Telefonlar Üretmeye Başlayacak!

Apple'ın yüksek fiyat etiketinden dolayı Çin'deki kullanıcı sayısının düşmesine sebep oluyor. Şayet daha düşük özellikli cihazlar piyasaya sürerse, bizde bu özellikten yararlanabiliriz gibi duruyor...

By Muhammed Arslan

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Apple, premium segment konusunda Çin’in önde gelen akıllı telefon markalarından biri oldu. Ancak Çin’deki akıllı telefon kullanıcılarını bir süredir kaybediyor. Şimdi, raporlara göre, şirket Çin pazarı için iPhone’un özel bir sürümü üzerinde çalışıyor.

Bu, şirketin mevcut kullanıcıların diğer cihazlara geçmesini engelleme ve aynı zamanda diğerlerinin yanı sıra Huawei, Oppo ve Vivo gibi Çin yerel markalarını tercih eden kullanıcıları geri alma çabası gibi görünüyor.

iPhone XS piyasaya sürüldüğünde, büyük bir ekran, çift SIM desteği ve daha iyi kameralar olduğu için pazar için cazip bir teklif oldu. Ancak 9,000 ile 13,000 TL arasındaki fiyat aralığı kullanıcıları satın alma konusunda cesaret kırdı.

Apple iPhone XR 2

Şimdi ise şirket, iPhone fiyatını düşürmek amacıyla, şirketin bazı ek özellikleri iPhone’dan kaldırmayı planladığı bildiriliyor. Örneğin, çoğu kullanıcı Face ID’yi kullanmıyor. Bu nedenle, şirket bu özelliği kaldırabilir. Bunun yerine geleneksel parmak izi sensörünü, yani Touch ID’yi yerleştirebilir.

ABD merkezli teknoloji devinin bu yeni iPhone’u piyasaya sürmeyi planladığı zaman henüz bilinmiyor. Çin Xintong Enstitüsü’nden alınan rapora göre, Çin pazarındaki akıllı telefonların ortalama fiyatı 2018 yılında %16,8 arttı. Ortalama 370 dolara yükseldi.

KaynakGizmochina
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