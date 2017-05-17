Apple, Dünya Erişilebilirlik Farkındalık Günü İçin Video Yayınladı

Apple, ürünlerini herkes tarafından erişilebilir kılmaya yönelik her zaman uzun bir geçmişi olan bir şirkettir. Her zaman en yaygın kullanılan arayüzleri bir nedenden ötürü kullanamayan engelli insanlar için destek geliştirmeye çalışmaktadır.

Ulusal Körler Koruma Federasyonu Başkanı Mark A. Riccobono, “Apple şimdiye kadarki diğer herhangi bir şirkete göre erişilebilirlik için daha fazla şey yaptı” dedi. Hatta Stevie Wonder, Apple’a erişilebilirlikle donanım ve yazılım tasarımlarını yapma konusundaki büyük gelişmelerinden dolayı övgüde bulundu. Efsanevi müzisyen, “iPhone’da veya iPad’de yapamayacağım bir şey yok” dedi.

Apple, erişilebilirlik konusunda çok ciddidir. Bu nedenle, YouTube’da, aşağıda görebileceğiniz ilham verici bir dizi videoyla yarın Küresel Erişilebilirlik Farkındalık Günü olduğunu hatırlattı. 7 klipten her biri, Apple’ın ürünlerini kullandıkları, engellerinin üstesinden gelmelerine yardımcı olmak için farklı bir engelli bireyin hikayesini anlatıyor.

Dizinin adı “Herkes için tasarlandı” ve teknolojinin insanların hayatlarını daha iyi şekilde nasıl değiştirebileceğini göstermeye devam ediyor. Apple’ı ve genel olarak teknoloji sektörünü her gün daha iyi erişilebilirlik için çalışmaya devam ettikleri için övüyoruz.