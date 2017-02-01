Apple, dünyanın en iyi akıllı telefon üreticisi olmak için sabırsızlıkla bekliyor

Pazar araştırması firması Strategy Analytics‘ten yeni bir rapora göre, Apple şu anda dünyanın en iyi akıllı telefon üreticisi. (son beş yıldır ilk kez Samsung’u geçti).

Raporda, iPhone üreticisinin Q4 2016’da toplam 78.3 milyon akıllı telefon sattığını ve %17.8 pazar payını aldığını ortaya koyuyor.

Öte yandan, Güney Koreli teknoloji devi son çeyrekte toplam 77.5 milyon adet satmayı başardı ve bu da piyasanın % 17.7’sini oluşturuyor.

Raporda, “Bu, bir yıl içinde iPhone’un en iyi performansıydı; çünkü Apple, Samsung’un son zamanlarda yaşadığı hataları kapitalize etti.” “Samsung, Note 7 pil fiyaskosunun bir sonucu olarak çeyrekte ivme kaybetti.”

Çin’in Huawei, Oppo ve vivo sırasıyla % 10.2, % 6.7 ve % 5.8’lik payı ile ilk 5 sırayı aldı.