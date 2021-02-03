Bilindiği üzere birkaç ay önce Apple‘ın yeni bir elektrikli araç için çalıştığı sızıntıları ortaya çıkmıştı. Aynı zamanda şirketin Hyundai ile anlaşacağı konuşuluyordu. Bugün ortaya çıkan yeni sızıntılar bu durumu destekler nitelikte oldu.

Apple yeni üreteceği elektrikli otomobili için Hyundai‘nin alt şirketi olan Kia ile anlaşmaya gidiyor. Yeni bilgilere göre Apple, Kia‘ya üretim için 3.6 milyar dolar yatarım yapacak. Böylelikle şirket istediği araçları üretebileceği bir fabrika kurmuş olabilecek.

Apple‘ın bu yatırımı sayesinde şirket, 2024 yılına kadar 100.000 araç üretmeyi planlıyor. Ayrıca daha ilerisi için bu 400.000 rakamına çıkıyor. Bu yatırım ile birlikte üretimi Kia‘nın yöneteceği söyleniyor. Apple ise işin daha çok yazılımsal tarafında olacak. Kendi kendine süren donanım, yazılım ve kullanıcı paneli, pil teknolojileri gibi alanlarla Apple ilgilenecek.

Hyundai, tarafında ise Apple ile birlikte işbirliği yapılıp yapılamayacağı tartışılır durumda. Diğer bazı söylentilere göre Hyundai’nin bu yatırıma hazır olduğunu ve işbirliklerine açık oldukları söyleniyor.