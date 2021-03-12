Apple, Eski Çalışanına Dava Açtı – Lancaster’ın Sonu!

Apple eski çalışanı Simon Lancaster aleyhine bir dava açtı. Şirkette üst düzey bir malzeme lideri haline gelen Lancaster, Apple tarafından çıkacak ürünler hakkında yüksek derecede sınıflandırılmış bilgilere kasıtlı olarak erişmek ve bu bilgileri medyaya çeşitli durumlarda satmakla suçlanıyor. Ticari sırların, adı açıklanmayan medya kuruluşu tarafından bir girişimin olumlu bir şekilde yer alması karşılığında satıldığı düşünülüyor.

Lancaster Apple’ın hassas ticari sırlarını sistematik olarak yayarak Apple içindeki konumunu ve güvenini kötüye kullanmakla suçlandı. Üst düzey bir yetkili olan Lancaster, iş özellikleri ve sorumluluklarının kapsamı dışındaki belgelerden dahili ticari sırlara erişmek ve bunları bir medya muhabirine aktarmakla suçlandı ve daha sonra çalınan materyalleri isimsiz medya platformunda birkaç makalede yayınladı.

Lancaster ayrıca, her iki şirket arasındaki mevcut anlaşmayı açık bir şekilde ihlal eden bir Apple tedarikçisi olan Arris adlı bir malzeme araştırma ve geliştirme firması için Apple’dan ayrıldıktan sonra bile yetkisiz Apple ticari sırlarına erişmekle suçlandı. Apple’dan ayrıldıktan sonra bile Apple ticari sırlarının medya muhabirine aktarılmaya devam edilmesinin ardından, sanık eski personel tarafından kullanılan cihazların incelenmesiyle bir soruşturma başlatıldı.

Soruşturma, Lancaster’ın gerçekten de şirketten ayrıldıktan sonra ek Apple ticari sırlarını çalmak için belirli adımlar attığını ortaya çıkardı. Muhabirle düzenli iletişim halinde olmakla suçlandı.

Apple, Lancaster’ın kasıtlı eylemleri yoluyla, Ticari Sırları Koruma Yasası’nı, California’nın Tekdüzen Ticari Sır Yasasını ve yazılı bir sözleşmeyi ihlal ettiğini iddia etti. Bu nedenle Apple, mahkemeden tazminat ve dava masrafları da dahil olmak üzere istediği tüm yardımların sağlanmasını talep ediyor.