Apple FaceTime Gizlilik Hatasını Düzeltti, Güncelleme Haftaya Gelecek

Apple Inc, iPhone kullanıcılarının FaceTime aramalarını kabul etmeden önce başkalarını görmelerini ve duymalarını sağlayan ve önümüzdeki hafta Group FaceTime’ı yeniden etkinleştirmek için bir yazılım güncellemesi yapacaklarını belirtti. Şirket yaptığı açıklamada facetime’daki hatayı düzelttiklerini ve önümüzdeki hafta bu düzeltme ile ilgili güncellemeyi yayınlayacaklarını belirtti.

Öte yandan New York valisi Andrew Cuomo Çarşamba günü yaptığı açıklamada, New York eyaletinin Apple’ın tüketicileri bu açık konusunda uyarmadaki başarısızlığını araştırdığını söyledi. Aslında bu hata ülkemizde çok olmasa da Amerika gibi grup facetime özelliğini aktif olarak şirketler için oldukça önemli olduğunu gösteriyor.