Apple, kısa bir süre önce yayınladığı bir raporda iPhone gelirinin bir önceki yıla göre %15 düşüş göstererek yaklaşık 52 milyar dolarlık bir bütçe kaybının olduğunu açıkladı.

Bu kadar yüksek bir kaybın sebebini ise, iPhone’un ABD dışındaki fiyatlandırma planının ve sürekli değişen döviz kurunun etkinlerinden kaynaklandığından olduğunu ifade etti.

Reuters ile yakın zamanda yapılan bir röportajda Tim Cook, Çin’in ekonomik zayıflığının ülkedeki iPhone satışlarına zarar verdiğini tartıştı. Bu nedenle satışları artırmak için ürünü biraz daha uygun hale getirmeye çalışmanın mantıklı olduğunu söyledi.

Strateji, yalnızca Çin’de değil diğer ülkelerde de uygulanacağını belirterek, ülke ismi vermese de Apple hayranlarına oldukça iyi bir haber verdi. Bununla birlikte Apple CEO’su, özellikle son bir yıl içerisinde ABD Doları karşısında zayıflamış olan büyük para birimi dalgalanmalarının olduğunu belirtti. Bu pazarlarda da, iPhone fiyatının ABD’de satılan fiyat ile diğer ülkelerde daha fazla arttığını ifade etti.

Temel olarak Dolar bazı ülkelerde güçlendiğinden, tüketiciler iPhone için daha fazla ödemek zorunda kaldı. Bu nedenle, çoğu yeni iPhone’ları almak için fiyatlarının düşmesini bekeldi. Sonuç olarak satışlarda oldukça düşüş yaşandı.

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Umarız bu durum kısa bir süre içinde bizim ülkemizde de geçerli olur. Zira bir araba fiyatına iPhone almak son zamanlarda artan acı bir şaka haline geldi.