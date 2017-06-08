Apple, giyilebilir ürünler için microLED ekran kullanacak

Endüstri kaynakları, Apple‘ın OLED üreticilerine (Sadece Samsung’a değil aynı zamanda LG’ye olan bağımlılığını azaltmak amacıyla) giyilebilir ürünleri için mikroLED ekran teknolojisini benimsemeye çalıştığını iddia ediyor.

MikroLED / μLED nedir? OLED‘e çok benzer, çünkü her piksel ayrı ayrı kontrol edilebilir LED’lerden oluşur. Bu, toplam karanlığın mümkün olduğu anlamına gelir (parlayan siyahlar, şaşırtıcı kontrast) ve güç tüketiminin azaltılması kolaydır (sadece siyah bir arka plan kullandığını düşünün).

Bununla birlikte, bu yeni ekranlar klasik LED’ler kullanıyor, organik olmayan LED’ler kullanıyor. Bu, daha yüksek maksimum parlaklık ve daha fazla verimlilik sağladığı anlamına gelir. Ayrıca esnek hale getirilebilirler (kavisli perdeler için).

Bir teknoloji, 2010 yılında icad edilmiş olsa da, hala kullanıma hazır değiller. İşte bu yüzden Apple, iPhone’taki microLED‘i henüz kullanmamaktadır.

Bununla birlikte, şirket, 2014 yılında Santa Clara‘daki bir microLED şirketi olan LuxVue‘yi satın aldı. Foxconn, benzer bir şirkete (eLux) yatırım yaptı ve Samsung, başka bir rakip PlayNitride‘yi satın almak isteyebilir.

Bazı çalışanlar, Apple’ın 2014’te satın aldığı Tayvan’daki bir tesisi kullanacağını iddia ediyor. Bu tesis, eskiden e-okuyucular ve akıllı saatler için başarısız renk ekranı teknolojisi olan Mirasol görüntülerini çalarak bir Qualcomm mağazasıydı.