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Apple Glass, 3B Sanal Nesneler İçin Hologram Desteğiyle geliyor!

Apple Glass, harikalar yaratabilecek yepyeni deneyimler sunmayı amaçlıyor. İşte bilinen detaylar...

Ayşen Sıla

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Apple

Uzun süredir söylentilere konu olan Apple Glass, sanal bir ortamda 3B nesneler sunmak için hologramlarla gelebilir. Bu teknoloji, sanal nesnelerin daha doğal görünmesi için kullanılıuor.

Bir raporua göre Cupertino merkezli marka,Apple Glass” için yeni bir patent başvurusunda bulundu. Patentte, şirketin gerçekçi ses efektlerinin yanı sıra kullanıcıya bilgi göstermenin 3B yolunu da araştırdığı belirtiliyor. Marka, son birkaç ayda çeşitli patentler için başvuruda bulunurken, en sonuncusu, cihazın sunduğu 3D deneyimini iyileştirmeye önem veriyor.

Patent, “sahne kamerası” kullanılarak kullanıcının “fiziksel olarak o ortamdaymış gibi” hissetmesini sağlamayı hedefliyor. Patent ayrıca, “sanal gerçeklik sistemlerinin kullanıcılara bir derinlik yanılsaması yaratmak için stereoskopik sahneler gösterebileceğini ve bir bilgisayarın sahne içinde hareket eden kullanıcının yanılsamasını sağlamak için sahne içeriğini gerçek zamanlı olarak ayarlayabileceğini” belirtiyor.

Apple

Ayrıca, “Kullanıcı görüntüleri bir sanal gerçeklik sistemi aracılığıyla görüntülediğinde, sahnelerin içinde hareket ediyormuş gibi hissedebilecek.” Gözlükler, kullanıcı tarafından görüldüğü şekliyle gerçek dünyayı yakalıuor ve ardından gerçek dünyada gözlemlenen sahneye dayalı bilgiler sunuyor.

Böylece kullanıcı hareket ettiğinde, sahne kamerası da 3D ortamına daha iyi uyum sağlamak için değişiyor. Ayrıca, patentin büyük bir kısmı, projektörlerin ve diğer cihazların gözlüğün yan tarafına monte edilmesinden kaynaklanan olası sorunların çözülmesine de dayanıyor.

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KaynakApple Insider

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