Ülkemizde bir süredir gündemde olan internet servislerine yeni KDV düzenlemesinin sonuna gelindi. Maliye Bakanlığının açıklamasına göre Türkiye’de bulunan kullanıcıların yurt dışından satın aldıkları uygulama ve servislere vergi getirilecek. Yabancı şirketlerin de KDV mükellefi olmaları gerektiğini belirten Maliye Bakanlığı, Google Play, App Store, Amazon, Spotify ve Microsoft gibi şirketlerin uygulamalarına ve servislerine ek ücretlerin getirileceğini açıkladı.

Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı, Katma Değer Verdiği uygulamasında yeni bir değişiklik yapmak için tebliğ taslağı hazırladı. Taslağa göre yurt dışında bulunan şirketler Türkiye’de bulunan kişilere uygulama başta olmak üzere herhangi bir servis ya da ürün sattışı gerçekleştirdiklerin KDV ödemesi gerektiği maddesine yer verildi.

Pek Çok İnternet Hizmetine Vergi Geliyor!

Bu düzenlemenin geçmesiyle birlikte Türkiye’de ki kullanıcıların şu an vergi ödemediği pek çok servise vergi eklenecek. Yeni düzenlemeyle birlikte vergi düzenlemesinden payını alacak servisler ise şöyle sıralandı.

İnternet servis paketleri ( Haber, hava durumu, web sitesi barınma )

Fotoğraf, resim, ekran koruyucu, çeşitli tema hizmetleri

Görüntü, metin ve bilgi sağlanması ile veri tabanları hazırlama hizmetleri

Her türlü yazılım tedariki ve güncellemesi dahil dijitalleşmiş ürünlerin satışı, web sitelerine ilişkin filtrelerin yüklenmesi, güvenlik duvarı kurulumu

Alıcı ve satıcının internet veya diğer bilgi teknolojileri aracılığıyla bir araya getirilmesini veya işlemlerin gerçekleşmesini sağlayan platformlar tarafından sağlanan hizmetler.

Web sitesi / sayfası temini, alan adı temini, web barındırma ile bilgisayar program ve ekipmanlarının uzaktan bakımı.

Hükümetin mobil uygulama, oyun ve diğer içeriklerden ek vergi alacak olması içeriklerin fiyatlarında önemli artışlara neden olacaktır. Zamların ne kadar olacağını ilerleyen günlerde göreceğiz.