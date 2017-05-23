Apple, Hayat iPhone’da daha kolaydır diyor!

Tüm büyük savaşlarda olduğu gibi, iOS ile Android arasındaki mücadele daima heyecana sahiptir. Bazı insanlar basitçe bir mobil platforma sadık değildir. Dolayısıyla, orada iOS’dan Android’e geçiş yapan insanlar var ya da tam tersi. Beklediğiniz gibi, Apple da ikinci kategoriyi karşılamaktan mutluluk duyar. Aslında, web sitesinde Android kullanıcılarının mobil işletim sistemine ve iPhone’lara geçmesi için ayrılmış bir sayfa var.

Adı “Switch” ve bugün yenilendi. Yeni site, Android kullanıcılarına “Yaşam, iPhone’da daha kolay” diyor ve onlara nasıl geçiş yapılacağı ve ne olacağını anlatıyor.

Apple, Google Play Store‘dan IOS’a Taşı uygulamasını indirerek ve işlemini yapmasına izin vererek anahtarınızın mümkün olduğunca hatasız olmasını sağlayacağını söylüyor. Bu uygulamayı, diğer tarafta sizinle birlikte fotoğraf, video, kişiler, takvim, posta hesapları, ileti geçmişi ve ücretsiz uygulamaları (Google dahil) almak için kullanabilirsiniz.

Apple, bugün bir iPhone tarafından dünyanın başka herhangi bir kameraya göre daha fazla resim çekildiğini vurguluyor. Performansa gelince, yukarıdaki slayt işi açıklıyor. Switch sitesi, gizliliğinizin Apple için nasıl bir öncelik olduğunu ayrıntılarıyla anlatmaya odaklanıyor ve Mesajlar uygulamasını da belirtiyor. “Ödüllü destek ekibinden” söz etmeyi veya Apple Store’da kolayca bir iPhone’a geçebileceğinizi belirtmeyi unutmayın.

Apple iPhone’u gerçekten eve götürmek için iPhone’un “endüstri lideri” memnuniyet oranları olduğunu ortaya koyuyor. Ve bir kere kaydırdığınızda, şu anda çevrimiçi satılan iPhone modellerinden birisini çevrimiçi satın alabilirsiniz. Uygun bir cihazda işlem yaparsanız, söz konusu satın alım işlemine yönelik olarak 260 $ ‘lık kredi elde edebilirsiniz.

Yeni, ilgili bir reklam kampanyası bugün de Apple’ın resmi YouTube hesabından beş farklı video ile piyasaya çıktı. “Neden Anahtar” ismi olarak gruplandırılırlar ve hepsini bu oynatma listesinde izleyebilirsiniz.