Apple HomePod akıllı hoparlörü tanıttı, işte özellikleri

Günümüzün WWDC‘sinde, Apple‘ın “son bir şey” duyurusu çok söylentili akıllı hoparlörle ilgiliydi. Nihayet resmi oldu ve buna HomePod deniyor. Adın ima ettiği gibi, Apple‘ın HomePod‘u konumlandırması, müziğin tümüyle ilgili gibi görünüyor; böylece, sanal asistan özelliklerini Amazon Echo ve Google Home gibi rakiplere karşı doğrudan rekabet edebilecek duruma geliyor.

HomePod‘un boyu 7″ ten daha az, alt kısmında yedi adet tweeter dizilişi ve auto bass EQ ile birlikte 4″ Apple tarafından tasarlanmış bir woofer bulunuyor. Altı mikrofon, hoparlörü etkinleştiren “Hey Siri” tetikleme cümlesini hep dinliyor. Cihaz, bulunduğu mekanın farkındadır, içerdiği odanın özelliklerini algılamaya çalışır ve buna göre ses çıkışını optimize eder. Aynı zamanda bir şarkının farklı bölümlerini belirleyecek ve sesi mümkün olan en iyi dinleme deneyimi için odaklamaya çalışacaktır.

HomePod, gerçek zamanlı akustik modelleme, ses beamforming ve çok kanallı yankı iptali sağlayan bir Apple A8 yongaseti ile güçlendirilmiştir. İki HomePod kurabilir ve otomatik olarak birlikte çalışırlar. Elbette HomePod içindeki Siri, Apple’ın akış hizmetinden müzik çalmaktan çok daha fazlasını yapabilecek.

Desteklenen özellikler; haber, birim dönüştürme, mesajlar, anımsatıcılar, podcast çalma, alarmları ve zamanlayıcıları ayarlama, çeviri, borsa bilgisi, genel bilgi, hava durumu, trafik bilgileri, spor puanları ve ayrıca bir HomeKit köprüsü gibi çalışır.

Bu akıllı hoparlör 349 dolarla fiyatlandırılacak ve Amazon Echo ve Google Home‘un maliyetinden çok daha fazlası var. Aralık ayında ABD, İngiltere ve Avustralya’da beyaz ve Uzay Gri renklerinde satışa çıkacak. Şimdilik, Spotify gibi üçüncü taraf hizmetleri destekleyip desteklemeyeceği belli değil. Fiyatını pahalı buldunuz mu ?

Apple HomePod özelliklerini anlatan güzel bir video