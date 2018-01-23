Apple Homepod Çıkış Tarihi Açıklandı

Apple‘ın yüksek beklentilere sahip ve ertelenmiş olan Apple HomePod kablosuz hoparlörü çıkış tarihi açıklandı. Bugünkü açıklamaya göre 9 Şubat’tan itibaren mağazalara ulaşacağını ve 26 Ocak Cuma günü ABD, İngiltere ve Avustralya‘da çevrimiçi sipariş verilebileceği söylendi.

Beyaz ve Uzay Gri renklerinde satışa sunulacak olan Apple Homepod 349 dolar ve 499 dolar fiyat etiketi taşıyacak. HomePod bu baharda da Fransa ve Almanya’ya gelecektir.

Apple Music ile çalışmak üzere tasarlanan HomePod çok katmanlı ses ve stereo için iki önemli özelliği eksik durumda satışa çıkacak. Apple bu özelliklerin ne zaman etkinleştirileceği konusunda kesin bir tarih vermedi. Sadece bu yılın ilerleyen aylarında bir yazılım güncellemesi yapılacağını belirtti.