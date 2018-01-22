Apple Homepod Satışa Çıkmadan Güvenlik Düzenlemesi Aldı!

Doğası gereği akıllı hoparlörlerin sizi sürekli dinlemeleri gerekir. Apple Homepod da bir akıllı hoparlör olduğunda dolayı sürekli dinleyeceğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Özel bilgileri toplayan büyük bir şirketle doğrudan bağlantılı bir makineye sahip olmak sizi kötü hissetirebilir. Apple da bunu düşünerek bir düzenleme yaptı.

Akıllı hoparlörlerin önde gelen üreticilerinin çoğu gerçekten sizi dinlemediğini iddia eder. Ancak yine de bu korkuların üstesinden gelmek için akıllı hoparlördeki mikrofonlar için sessiz işlevleri eklenmiştir. Apple da yeni çıkacak Homepod akıllı hoparlöründe bu teknolojiyi kullanacağı düşünülüyor.

Filipe Espósito adlı bir Twitter kullanıcısı iOS 11.2.5‘e eşlik eden görüntü özelliklerini araştırırken farklı sahnelere işaret eden “sessiz işlev” de dahil olmak üzere HomePod‘un işlevselliğini değiştiren birkaç simge bulmuştur.

Açıkçası bu sızan görsel ile ortaya atılan iddia mikrofondan ziyade hoparlörlerin sesini kısmak anlamına da gelebilir. Ancak Espósito Siri’yi devre dışı bırakma özelliğinden bahsetmektedir. Bu sessiz işlevselliğin donanım veya yazılım taban olup olmadığı henüz belli değil.

Apple’ın HomePod‘unun aslında Aralık 2017‘de satışa sunulması gerekiyordu. Ancak ertelendi ve önümüzdeki birkaç hafta içinde raflara çıkacağını düşünüyoruz. Şubat ayında satışa çıkmasını bekliyoruz.