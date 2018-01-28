Apple Homepod'a 4 Yeni Reklam Yayınlandı

Apple, HomePod akıllı hoparlörü için ön siparişleri zaten almaya başladı ve cihaz 9 Şubat’ta piyasaya sunulacak. Bu yüzden Apple cihaz için dört yeni reklam yayınladı. Dört reklamın adı Beat, Equalizer, Distortion ve Bass. Arka planda çalınan şarkılar sırasıyla; Kendrick Lamar’ın “DNA”, Big Boi’nin “All Night”, Hembree’nin “Holy Water” ve Lizzo’nun “Ain’t I”

Reklamlar akıllı hoparlörün hızlı çekimleri ve cihazın üstündeki LCD kontrol paneli dışında HomePod‘u pek fazla göstermiyor. Reklam HomePod adının müziğin ritmini değiştirerek hareket ettiğini gösteriyor. Her bir reklamın sonlarına doğru “Sipariş Et” kelimelerinin hızlı bir şekilde göründüğünü farkedeceksiniz. Önsiparişlerin açık olduğu hatırlatılıyor.

HomePod‘un aslında kategori yaratıcıları Amazon ve Google arasındaki yarışa dahil olunca ne olduğunu görmek ilginç olacak. Apple 349 dolara akıllı hoparlörünü en üst seviyeye çıkarıyor. Apple CEO‘su Tim Cook hoparlör içindeki 7 beam konfigürasyonlu tweeters donanımının bir odayı sesle doldurmaya yardımcı olacağını söylüyor. HomePod, Amazon Echo ve Google Home modellerine kıyasla üstün bir ses deneyimi sunacak gibi duruyor.

Aşağıda Apple‘ın Homepod‘unun ilk 4 reklamını izleyebilirsiniz.