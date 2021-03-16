Apple, HomePod’u Kullanımdan Kaldırmaya Hazırlanıyor!

Kasım 2017’de Apple akıllı hoparlörü HomePod’u duyurdu, ancak Siri’den güç alan 349 dolarlık silindirik hoparlör ertesi yıla kadar satışa sunulmadı. Birkaç gün önce hoparlörün üretimimin durdurulduğu duyrulmuştu.

Apple, geçen yıl piyasaya sürülen ve çoğunlukla olumlu eleştiriler alan HomePod Mini’ye odaklanacağını açıkladı. Mini sadece daha küçük değil, aynı zamanda 99 dolarlık bir fiyat etiketi ile daha uygun olacak.

HomePod’un stok bitene kadar satın alınmaya devam edeceği ve mevcut birimlerin yazılım güncellemeleri ve desteği almaya devam edeceği bildirildi. Apple’ın Microsoft ve Harman Kardon’un Cortana destekli Invoke için yaptıklarıyla aynı çizgide ilerleyeceğini düşünmüyoruz.

Bu durum hakkında bilginiz yoksa Microsoft, hoparlör için asistan desteğini sonlandırmaya karar verdi, ancak akıllı hoparlörü normal bir Bluetooth hoparlöre dönüştürecek yeni bir güncellemenin piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Akıllı hoparlör, Apple’ın bu ay durdurduğu ikinci büyük ürün. Daha önce, iMac Pro’nun üretiminin de durdurulduğu ortaya çıktı. Profesyonelleri ve geliştiricileri hedefleyen masaüstü bilgisayarın başlangıç ​​fiyatı 4.999 dolardı. Gelecekte Apple’ın HomePod serisi altında yeni modellerini duyurmasını bekliyoruz ve belki de orijinalinin başarısız olduğu seride başarılı olan daha büyük bir modele sahip olabiliriz.