Apple ID (Apple Kimliği) Nasıl Alınır?

Apple ID yani Apple Kimliği AppStore üzerinden iPhone, iPad ve Mac ürünlerimize uygulama ve oyun yükleyebilmemiz için gereklidir. Öncelikle bir Apple kimliğine ihtiyaç duyacağımız bu indirme işlemleri için nasıl Apple ID alınacağını hep beraber öğreneceğiz.

Apple cihazlar üzerinden Apple kimliği alabilmek için iTunes’a girerek programın ana sayfasına geliyoruz. Bu noktada sağ üst köşede yer alan arama kutucuğuna herhangi bir uygulama ya da oyunun ismini yazmalısınız. Bunun illa ücretli bir uygulama olmasına gerek yok. Örneğin Twitter uygulamasını arattık ve karşımıza çıkan Twitter inc tarafından resmi olarak sunulmuş uygulamayı gördük. Altında yazan ücretsiz ibaresine tıklayarak devam ediyoruz. Karşımıza çıkan ekranda göreceğimiz ‘Apple kimliği yarat’ butonu bizim ihtiyacımızı karşılayan kısım olacak.

Bu noktadan sonra bir yükleme penceresi tarzında devam dediğimiz menüde kullanım koşullarını kabul ediyoruz. Birtakım kişisel bilgiler istenerek bu menüler devam edecek. Mail, şifre, doğum tarihi gibi zorunlu kısımları girdikten sonra devam butonuyla ilerliyoruz. Karşımıza çıkan kredi kartı bölümünde eğer ücretli uygulamaları kullanacaksanız kredi kartı ya da PayPal seçeneğini işaretlemeniz gerekiyor. Sadece ücretsiz uygulamalar için Apple kimliği oluşturacaksanız hiçbiri seçeneğiyle devam ederek adres bilgilerinizi girin.

Bu noktadan sonra devam butonu yerine Apple kimliği oluştur düğmesini göreceksiniz. Bu botuna basarak devam ettiğinizde bir aktivasyon sayfasına gireceksiniz. Mail adresinize gönderilen aktivasyon mailini okuyarak ‘Şimdi doğrula’ linkine tıklayarak Apple kimliğimi doğruluyoruz. Ardından yönlendirildiğimiz sayfada kayıt olurken verdiğimiz mail ve şifre ile giriş yaparak doğrulama işlemini tamamlıyoruz. Artık Apple kimliğimizi oluşturduk ve uygulamaları yükleyebiliriz.