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Apple, İki Yeni MacBook Modelini Piyasaya Sürecek!

Apple, HDMI bağlantı noktası ve SD Kart okuyuculu iki MacBook Pro modelini piyasaya sürecek.

Ayşen Sıla

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MacBook

Apple‘ın MacBook’larının bu yıl MagSafe desteğiyle gelmesi bekleniyor. Şimdi ise güvenilir kaynak Ming-Chi Kuo, 2021 MacBook Pro modellerinden ikisinin bir SD kart okuyucu ve HDMI bağlantı noktasına sahip olacağını belirten başka bir raporla geri döndü.

Ming-Chi Kuo’ya göre Apple, tasarım ve teknik özelliklerde önemli değişiklikler içeren en az iki yeni MacBook Pro planlıyor. Kritik değişikliklerden bazıları, bir SD kart okuyucu ve HDMI bağlantı noktasının dahil edilmesinden kaynaklanıyor.

MacBook

Geçen ay Kuo, 2021 MacBook Pro‘nun tasarımının detaylarını vermişti. Dizüstü bilgisayarların hem üst hem de alt kısımlarında köşeleri kareli olacağını söyledi. Yani, iPad Pro ve iPhone 12 modelleriyle benzer bir tasarım benimseyecek.

Apple‘ın 2021 MacBook Pro serisi büyük olasılıkla 14 inç ve 16 inç olmak üzere iki boyutta gelecek. Şirketin Apple M1 yonga seti ile büyük bir ilgi gördüğü düşünüldüğünde, bu modeller yükseltilmiş işlemcilere sahip olabilir.

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KaynakMac Rumors

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