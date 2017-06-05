Apple ilk çeyrekte küresel mobil gelirinin yüzde 83’ünü aldı

Pazar araştırması şirketi Strategy Analytics tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, global akıllı telefon oyuncularının sürmekte olan yılın ilk çeyreğinde yayınladığı birleştirilmiş operasyonel karın % 83,4’ünü Apple aldı.

Bu, geçen yılın aynı döneminde Cupertino merkezli şirket için bildirilen % 79.8 rakamından çıktı.

Samsung, diğer taraftan % 12.9 payda kaldı. Geçen yıl % 21,9’dan bu düşüş önemli derecede. Raporlar, Güney Koreli teknoloji devlerinin “piyasa doygunluğuna ve genel olarak düşen marjlara” bağlı olarak kârlılığını artırmak için mücadele ettiğini söylüyor.

Sonuç olarak, şirketin gelirlerini arttırmak ve pazar payını yükseltmek için hangi adımları attığını görmek ilginç olacak, sonuçta işletme karlarının arttırılmaması gibi bir durum istiyor olamazlar.