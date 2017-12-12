Apple iMac Pro, 14 Aralık’tan itibaren satışa sunulacak. Temel yapılandırma için fiyatlar 4999 $ ‘dan başlıyor.

iMac Pro, Mac Apple’ın şimdiye kadarki en güçlü bilgisayarıdır. Temel yapılandırma, 8 çekirdekli Intel Xeon, 32GB 2666MHz DDR4 ECC bellek, 1TB SSD, 8GB HBM2 bellekli AMD Radeon Pro Vega 56 GPU, 5K Retina ekran, 10Gb Ethernet, dört Thunderbolt 3 (USB-C) desteği ile birlikte geliyor. İki ilave 5K harici monitör bağlanabiliyor. Cihazda ayrıca Magic Keyboard ve Magic Mouse da bulunuyor.

Bununla birlikte, bu yapılandırmanın tam maliyeti bilinmese de, makine 18 çekirdekli Xeon işlemci, 128GB ECC bellek, 4TB SSD ve 16GB HBM2’ye ve Radeon Pro Vega 64 ile yapılandırılabilir.

2013 yılından bu yana Mac’e yükseltme seçeneklerinin eksikliği hissediliyordu. iMac Pro’da yükseltilebilir değil. Bu arada, iMac Pro, yaşlanan Mac Pro’larını değiştirmek isteyen kişiler veya şirketler için daha yeni ve daha yüksek iş yükü kapasiteli bir işi rahatlıkla üstlenecektir.

iMac Pro’nun tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.