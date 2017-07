Apple’ın Kablosuz Şarj Cihazı Gecikebilir

Yaklaşan iPhone‘larla ilgili çok sayıda söylenti var. Cihazın tasarımı tartışılabilirken, görünen sızıntıların çoğunda tutarlı olan şey su yalıtımı ve kablosuz şarj olma özelliğidir. Bu iki özellik, Samsung‘un bu benzer özellikleri telefonlarında oldukça uzun süredir sunduğu göz önüne alındığında gelmesi muhtemel. Şüphesiz Apple tarafından bir noktada sunulacak kablosuz şarj aksesuarıyla ilgili bir haberimiz var.

I’ve heard that inductive charging will (a) be sold separately, and (b) might be late, waiting for iOS 11.1 (a la Portrait mode last year). https://t.co/N65dHMNQIJ

— John Gruber (@gruber) July 8, 2017