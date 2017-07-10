Apple’ın Kablosuz Şarj Cihazı Gecikebilir

Yaklaşan iPhone‘larla ilgili çok sayıda söylenti var. Cihazın tasarımı tartışılabilirken, görünen sızıntıların çoğunda tutarlı olan şey su yalıtımı ve kablosuz şarj olma özelliğidir. Bu iki özellik, Samsung‘un bu benzer özellikleri telefonlarında oldukça uzun süredir sunduğu göz önüne alındığında gelmesi muhtemel. Şüphesiz Apple tarafından bir noktada sunulacak kablosuz şarj aksesuarıyla ilgili bir haberimiz var.

I’ve heard that inductive charging will (a) be sold separately, and (b) might be late, waiting for iOS 11.1 (a la Portrait mode last year). https://t.co/N65dHMNQIJ — John Gruber (@gruber) July 8, 2017

Daring Fireball‘dan John Gruber, kablosuz endüktif şarj cihazının ayrı olarak satılacağını ve telefonların kendisinden daha sonra gelebileceğini belirtti. Şimdi, ilk bölüm tam bir sürpriz değil, çoğu üreticinin şarj etmek için standart bir kablo içerecek ve müşteriye kablosuz aksesuar satın almak isteyip istemedikleri sorulacak.

Apple’ın bir sonraki iPhone’una ilişkin bir tarih bulunmamakla birlikte, bu yıl gelecek olması bekleniyor. Şirketin üç farklı model piyasaya süreceği konusunda spekülasyonlar var, bunlardan ikisi iPhone 7 ve iPhone 7 Plus‘ın yerine geçiyor ve üçüncüsü ise daha üst düzey malzemeler ve daha fazla özellik sunacak özel bir yıldönümü modeli.