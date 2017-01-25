Apple, iOS 10.3 Beta 1 sürümünü yayınladı

Apple, iPhone, iPad ve iPod touch’da geliştirici testleri için ilk iOS 10.3 beta sürümünü piyasaya sürdü. Yeni sürüm iOS 10.3 beta sürümünü ve ayrıntı değişikliklerini aşağıda bulabilirsiniz:

Aralık ayında iOS 10.3, bu hafta piyasaya sunulacak ve ilk başta Kontrol Merkezi aracılığıyla erişilebilen yeni bir Tiyatro Modu geçişi var deniliyordu.

Benzer şekilde, Apple, Night Shift, yeni CarPlay özellikleri ve yükseltilmiş stok uygulamaları içeren iOS 9.3 ile geçen yıl bu saatte özellikli bir yazılım beta sürümünü piyasaya sundu. IOS 9.3’ün beta sürümü 11 Ocak’ta tanıtıldı. Resmi sürüm 21 Mart’ta çıktı ve bu sayı bu yıl iOS 10.3 için zaman çizelgesini tahmin etmenize yardımcı olabilir.

IOS 9.3’ün yeni 9.7-inç iPad Pro’la yaptığı sürümü gibi, iOS 10.3 de önümüzdeki çeyrekte beklenen üç yeni söylenti iPad‘in piyasaya sürülmesi ile zamanlanmış olabilir.

IOS 10.3 güncellemesi ile gelecek yeniliklerin bazıları

iPhone uygulamamı bul gibi AirPod’larımı bulun özelliği

Siri, Hint Premier Ligi ve Uluslararası Kriket Konseyi’nden kriket puanlarını öğrenir.

Safari şimdi web uygulamalarında Reduced Motion tercihini destekliyor.

Ayarlar uygulamasındaki yeni tanınmış kullanıcı güvenliği bölümü

IOS 10.3 yeni Apple Dosya Sistemi (APFS) kullanıyor.

Podcasts uygulaması şimdi Müzik uygulaması, aynı uygulama tasarımı gibi bir widget’ı barındırıyor

Geliştiricilerin uygulama derecelendirmesini talep etmeleri için yeni sistem düzeyinde yol ve Ayarlar’da devre dışı bırakma seçeneği

IOS 10.3’te “Tiyatro Modu” veya Kontrol Merkezi geçişi yapmamakla birlikte Apple dokümanları, watchOS güncellemesinin iPhone’da etkinleştirebileceğini de içereceklerini söylüyor

CarPlay, Ana Ekrana erişmeden hızlı geçiş için son kullanılan üç uygulamaya hızlı bir şekilde erişebiliyor.

Güncelleme listesini test edemediğimiz için terimleri yanlış kullanmış olabiliriz. Bundan dolayı özür dileriz.