Apple iOS 10.3, watchOS 3.2 ve tvOS 10.2 Yeni Sürümlerini Yayınladı

Apple, bugün Developer Beta‘nın yeni bir sürümünü olan iOS 10.3, watchOS 3.2 ve tvOS 10.2‘nin ikinci betasını yayınladı. Listeden eksik olan tek OS, macOS 10.12.4 Sierra ve ilk yapıları iki hafta önce iOS 10.3 ve tvOS 10.2 ile birlikte yayınlanmıştı.

iOS 10.3, bir takım yeni özelliklere sahip. iPhone’umu Bul özelliği artık AirPod‘larınızı bulabiliyor, bir Podcasts widgeti var; iCloud aramaları artık Verizon’da da destekleniyor, Haritalar’da hava tahminleri de gösterilmekte ve iPad için tek elle kullanabileceğiniz bir klavye geliyor. Bu yapı, iCloud Analytics, iCloud yedekleme, yönetilen ve paylaşılan cihazlar ve Xcode Simülatörü ile ilgili bazı sorunları gideriyor.

WatchOS 3.2 sürümü ile birlikte kolunuzu bir sinema salonuna taşıdığınızda Apple Watch’inizin aydınlanmasını engelleyecek yeni bir Tiyatro Modu ekleniyor ve SiriKit’i de destekliyor. Bu yapı, SiriKit ile ilgili birkaç sorunu da gidermekte.

TvOS 10.2 sürümü ise Apple File System desteği gibi yeni özellikler eklemekte. Bu yapı, Mobil Cihaz Yönetimi, TVMLKit ve isteğe bağlı kaynaklarla ilgili sorunları gidermekte.

Apple, eğer önümüzdeki birkaç gün içinde macOS 10.12.4 Sierra Developer Beta 2‘yi piyasaya sürerse bu hiçte şaşırtıcı olmaz.