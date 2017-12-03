Apple, uyumlu iPhone, iPad ve iPod touch cihazları için iOS 11.2‘yi piyasaya sürdü. Güncelleme, Springboard’daki çok ciddi bir hata yüzünden beklenenden biraz daha erken geldi.

Bu hatadan etkilenen kullanıcılar, bir push bildirim aldığında Springboard (iOS başlatıcısı) kilitleniyor ve telefon yeniden başlatılıyor. Kullanıcılar bu konudan oldukça şikayetçiydi. O sorunun nedeni bilinmiyor, ancak bu çok hayal kırıklığı yarattı ve tek çözüm tarihlerinizi geri koymak veya bildirimleri devre dışı bırakmak gibi görünüyordu.

Apple, 11.2 güncellemesinde bu sorunu düzeltti ve planlanan zamanlamanın öncesinden düzeltme oldukça hızlı bir şekilde gerçekleşti.

Bununla birlikte, bu güncellemedeki diğer değişiklikler, ABD’deki Apple Pay Cash desteğini içeriyor; bu da kullanıcıların Apple Pay‘ı kullanarak başkalarına para göndermesine ve talep etmesine izin verecek.

Güncelleme ayrıca iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus‘da hızlı kablosuz şarj desteği, iPhone X için üç yeni canlı duvar kağıdı, geliştirilmiş kamera dengelemesi ve hesap makinesi hatası için bir düzeltme de dahil olmak üzere bir dizi hata düzeltme ekliyor.

iOS 11.2 artık uyumlu cihazlarda indirilebiliyor. Kablosuz olarak indiremezseniz, her zaman iTunes’u kullanabilirsiniz.