Apple iOS 13 ve iPadOS Halka Açık Beta Sürümlerini Yayınladı! Kurulum Rehberi!

Apple, bu ayın başlarında, WWDC’de tüm ürünleri için en son yazılımının ilk önizlemelerini sergiledi. Yeni yazılımları iOS 13, iPadOS, tvOS 13, watchOS 6 ve macOS Catalina oldu.

Apple, iOS 13 ve iPadOS’un ilk geliştirici beta sürümlerini, uygulamalarını bu sonbaharda tüm sürümler için oluşturmak üzere kayıtlı geliştiricilere sundu. Açılış konuşması sırasında Apple, iOS 13 ve iPadOS’un halka açık betalarının Temmuz ayında piyasaya sürüleceğini belirtti.

Şaşırtıcı bir şekilde, Apple ortalama bir ay erken zamanda iOS 13 ve iPadOS’un halka açık beta sürümlerini yayınladı. Geliştirici önizlemeleri, programa abone olan kayıtlı geliştiriciler için olsa da, genel beta teknik olarak ücretsizdir.

Sıradan bir telefon kullanıcısı bile iPhone veya iPad’lerine yükleyebilir. iPhone SE veya üstü bir iPhone’unuz varsa, yeni iOS 13 beta sürümünü kurabilirsiniz. Ne yazık ki, iPhone’unuz iPhone SE’den önce piyasaya sürülmüşse, gelecekte iOS 13’ü de alamayacaksınız.

Benzer şekilde, iPad 5. nesil ve üstü, iPad mini 4 ve üstü ve son olarak iPad Air 2 ve üstü sürümlerinden sonra bir iPad’iniz varsa, en son iPadOS genel beta sürümünü de yükleyebilirsiniz.

iOS 13 ve iPadOS’un herkese açık genel beta sürümü nasıl kurulur?

Not: Hala beta sürümünde geliştirilebilir bir sürüm olduğunda oldukça fazla bug ve hatalar ile karşılaşabilirsiniz. Üçüncü taraf uygulamaların sık sık çökme ihtimalleri yüksektir. Bu nedenle günlük kullandığınız cihazlara yüklemenizi önermiyoruz.

Genel beta yükleme iPhone ve iPad üzerinde oldukça basittir. Bir Apple cihazınız varsa, cihazınızın Apple ID hesabına ihtiyacınız var. Buradan Apple Beta Yazılım Programı na gidin ve beta yazılım programına kaydolmak için AppleID kimlik bilgilerinizi kullanın.

Giriş yaptıktan sonra, macOS, iOS, iPadOS, tvOS beta programları ile karşılaşacaksınız. iOS veya iPadOS olan ilgili işletim sisteminizi seçin. Bundan sonra sizi kurmak için kılavuza yönlendirecek. Ayrıca cihazınızı genel beta programına kaydetmeniz gerekiyor.

Yüklemeden önce yapılması gerekenler;

Mevcut iPhone veya iPadOS’unuzu yedekleme

Söylemeye gerek yok, bu beta yazılımdır. Bundan dolayı kurulum sırasında veri kaybı riski var. Herhangi bir sorun karşısında yedekleme yapmak güvenlidir.

Beta profilini yükleme

Yedeklemeden sonra, iPhone veya iPad kullanıcılarının, iOS 13 veya iPadOS’un genel beta profilini kurmaları gerekiyor. Otomatik olarak profil ayarlarına yönlendirileceksiniz. Yükleme tamamlandıktan sonra cihazı yeniden başlatma bildirimi alacaksınız. Tamam deyip devam edin.

Cihaz yeniden başlatıldığında, iPhone ve iPad kullanıcıları cihazın en son iOS 13 veya iPadOS inşa OTA güncellemesini kontrol etmeleri gerkiyor. Bunun için Ayarlar-> Genel-> Yazılım güncellemesine alanına gidin. Burada en sonki güncellemeyi indirecek ve en son genel beta sürümlerini yükleyecektir.

iOS 13 ve iPadOS Genel Beta Sürümünü Yüklemeden Önce Bilmeniz Gerekenler

iOS 13 ve iPadOS ile, Apple cihaz sahipleri, merakla beklenen “Karanlık Mod” u deneyimleme şansına sahip olabilir. Hatırlatıcılar ve Apple Haritalar, yeni bir tasarım ve farklı geliştirmeleri görebilirler. Fotoğraflar ve kameralar da iyileştirmeler mevcut.

WWDC’de yeni Gizlilik geliştirmeleri yapıldı; bu sayede kullanıcılar, Facebook veya Google kimlik bilgilerinizi kullanan uygulamalarında veya hizmetlerinde oturum açmak için yeni bir yol bulabilirler. Fakat bu henüz genel beta sürümünde mevcut değildir.

İOS 13 ve iPadOS’un Apple ürününüze getirdiği diğer yeni özellikler ve geliştirmeler için, Apple’ın en son yazılımının neleri beraberinde getirdiğini iOS 13 Hakkında Her Şey – Öne Çıkan Özellikleri ve Yenilikleri yazımızda öğrenebilirsiniz.