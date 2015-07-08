Apple’ın son resmi güncellemesi olan iOS 8.4 dünyada 8 gün önce piyasaya sürüldü. Genellikle bakım ve çeşitli aksaklıkları gideren güncellemenin en büyük yeniliği işletim sistemi güncellemesi gelen bütün ürünleri Apple Music ile tanıştırmasıydı. Normalde Apple ürünleri için ne zaman güncelleme yayınlasa bu ilk başlarda ilgi çekici olup sonra kullanım yavaş yavaş düşmeye başlıyordu.

Buna göre Apple’ın yeni güncellemesi iOS 8.4 ailedeki kara koyun olmuyor. Ana bir güncelleme olmamasına rağmen iOS 8.4 piyayasaya sürüldükten sadece 8 gün sonra bütük aktif Apple ürünleri içinde %40’ından fazlasında çalışıyor. Geriye doğru gittiğimizde iPhone 4S’te bu güncellemeyi destekliyor.

Bu data MixPanel’in Apple Music raporundan türüyor. Apple Music iOS 8.4 ile geldiğinden beri bu veriyi iOS 8.4 ile beraber değerlendirmek son derece mantıklı.

Peki bu Spotify, Rdio, Deezer, Pandord ve Google Play Music gibi diğer müzik akışı servisleri için ne anlama geliyor. Apple’ın potansiyel Apple Music kullanıcıları hızla artıyor ve bu diğer müzik akışı servislerini kırmızı alarma geçirebilir.