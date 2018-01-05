Dün size Meltdown ve Spectre adlı bir dizi saldırgan hakkında bazı şeyler söylemiştik. Bu zararlılar Android ve iOS akıllı telefonlar gibi mobil cihazlarda kullanılan ARM tabanlı işlemcileri etkileyebiliyor demiştik. Size söylediğimiz gibi, Ocak ayı içinde Google’ın Android Güvenlik yaması, Android kullanıcılarının bu zararlıları kullanan bir bilgisayar korsanının çalmasını önlemeye yardımcı olacak.

Apple da bu güvenliği düzeltecekler kulübüne katıldı. Şirket bugün tüm Mac’ler ve iOS cihazlarının aynı konulardan etkilenebileceğini söyledi. Bununla birlikte Apple iOS 11.2 kullanan iPhone birimlerini, iPod ve iPad tabletlerini Meltdown‘dan koruyan azaltıcı etkenleri zaten yayınladığını da belirtti. Apple Watch, watchOS’u çalıştırdığı için risk altında değil. Apple, kullanıcıların korkularına rağmen bu güncellemelerin Apple aygıtlarının performansını yavaşlatmadığını söylüyor. Safari tarayıcısını Spectre’den korumak için başka bir güncelleme daha geleceği diğer bilgiler arasında yer alıyor. Apple, bu güncellemenin tarayıcıyı yavaşlattığını kabul ediyor. Ancak % 2,5’tan fazla olmadığını söylüyor.

“Meltdown ve Spectre sorunları, spekülatif yürütme adı verilen modern bir CPU performans özelliğinden faydalanıyor. Spekülatif yürütme bir anda birden fazla işlem üzerinde çalışarak hızı artırıyor. Böylece işlemci yavaşlıyor. Meltdown ve Spectre sömürü teknikleri aygıtta çalışan kötü amaçlı bir uygulamalardır. Daha az ayrıcalıklı bir kullanıcı işlemi sayesinde çekirdek de dahil olmak üzere ayrıcalıklı belleğe erişmek için spekülatif yürütmeyi kötüye kullanır.” – Apple

Apple şu anda kullanıcıları etkileyen bilinen bir geri dönüş olmadığını söyledi. Apple, Meltdown veya Spectre‘i devre dışı bırakmak için yapacakları güvenlik güncellemesine kadar, iOS ve Mac kullanıcılarının App Store gibi yalnızca güvenilir bir kaynaktan uygulamaları yüklemelerini önerdi.